Saç uzmanı 40 yaşındaki kadınları 20'li gösterecek 3 saç kesim stilini paylaştı!

Yaşlandıkça hayatın daha iyi hale geldiğini, 30'lu yaşlarınızın 20'li yaşlarınızdan daha eğlenceli olduğunu ve 40'lı yaşlarınızın yeni 30'lu yaşlar olduğunu söylüyorlar. Birçok kişi zamanla saç rengini veya kıyafetlerini değiştirir ancak bazıları buklelerin stilini değiştirmekten kaçınır. Yaşlandıkça saçlarımız da değişir; daha yavaş uzar ve saç telleri incelir. Ayrıca saç derimiz daha kuru hale gelir. Hormonlar da bunda büyük bir rol oynar, çünkü saçları inceltirler, dolayısıyla zaten kuru olan saçlar (kıvırcık veya kıvrılmış saçlar gibi) daha da kuru hale gelebilir çünkü nemi tutması daha zordur. Express'in aktardoğı habere göre, en iyi saç stilistleri, 40 yaş üstü kadınların bu sorunları gizlemeye çalışabilecekleri ve daha genç görünmek için en iyi özelliklerini öne çıkarabilecekleri üç moda saç kesimini paylaştı.

YANDAN PARÇALI PERİ KESİM

Birçok kişi bundan çekinse de, kısa saç modeli olgun kadınlar için her zaman iyi bir fikirdir. Saç uzmanı ve NiaWigs Inc.'in kurucu ortağı Jean Will'e göre peri kesimi cesur bir seçim çünkü dikkatleri yüzünüze ve elmacık kemiklerinize çekiyor, bu da "yüzünüzün genç görünmesini sağlıyor. Ayrıca saçınızın bazı bölgelerinde incelme olması da harikadır, çünkü katlar onları kapatacak şekilde şekillendirilebilir. Katlar aynı zamanda hacim de katar, ancak hafif, havadar bir görünüm istiyorsanız, yandan parçalı peri mükemmel kesimdir. Saç uzmanı, bu özel stilin 40 yaş üstü kadınları 20'li yaşlarındaymış gibi gösterme gücüne sahip olduğunu ortaya çıkardı.

İNCE KAHKÜLLÜ, KATLI DALGALI BOB

Dalgalı veya kıvırcık saçlarınız varsa veya bakımı kolay bir saç kesimi istiyorsanız, omuz hizasında hafif kahküllü bir bob düşünün. Katmanlar yüz özelliklerinizi vurgularken hacim ve hareket katar. Jean, kuaförünüzden yüz çevresinde katlar bulunan, kabarık, çene uzunluğunda bir bob istemenizi önerdi. Ayrıca başın üst kısmındaki saç dökülmesini veya saç dökülmesini kapatmak için bir saçak eklenmesini de önerdi.

Saç gurusu, yumuşak kahküllü bu katlıdalgalı bobun 40 yaş üstü kadınlar için mükemmel olduğunu, çünkü daha genç görünmek için alınlarını ve her türlü kırışıklık veya doğal yaşlanma belirtisini gizlemelerine yardımcı olduğunu söyledi. Bu saç modeli, yüz şeklinize bağlı olarak ortaya veya bir tarafa takılabilen bir saçak içerir.

ASİMETRİK BOB KESİM

Kadınlar yaşlandıkça saçlar kırılgan ve ince hale gelebilir. Anında hacim eklemenin bir yolu onu asimetrik olarak kesmektir. Ayrıca uzunluğunu korumak isteyenler için de harika bir seçim. Ünlü kuaför Gina Rivera şöyle açıkladı: "Dokulu asimetrik bir bob genç bir çekicilik yaratıyor."

Dipnot: Bob kesim veya bob, kadınlarda (ve bazen erkeklerde) görülen bir kısa saç modelidir. Bob kesimde kahkül alnı örter ve saç çene hizasından kesilmiş seviyededir.





