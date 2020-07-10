Saç ve cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Pirinci bu şekilde kullanırsanız...

Pirinç nişasta içeriğiyle değerli bir besin kaynağı. Haşlandıktan veya suda beklettikten sonra arta kalan su da pirincin yapısındaki nişasta, vitamin, mineral, aminoasitler ve antioksidanlardan nasibini alıyor. Peki, bu zengin besin içeren su cilt ve saç bakımında hangi amaçlarla kullanılıyor?

PİRİNÇ SUYUNUN HAZIRLANMASI

Yarım bardak pirinci yıkadıktan sonra 2-3 bardak ılık su ilave edip yarım saat kadar bekletin. Ardından pirinçleri süzerek kullanabileceğiniz gibi fermente ederek de kullanabilirsiniz. Bunun için pirinçleri süzmeden oda sıcaklığında 2 gün kadar bekletmeniz sonrasında süzüp kullanabilirsiniz. Pirinci haşlayarak da pirinç suyu hazırlayabilirsiniz. Bunun için yine aynı ölçüde su ve pirinci ocakta haşladıktan sonra süzün ve soğuduktan sonra kullanın.

Not: Hazırladığınız pirinç suyunu kullanmadan önce 1/3 oranında seyreltmeniz gerekir. Bu da bir ölçü pirinç suyu üzerine üç ölçü içme suyu anlamına gelir. Yani bir bardak pirinç suyu, üç bardak içme suyu gibi...

SAÇLAR

Saçlar proteinden oluşan bir yapı. Haliyle içerisinde protein ve proteinin yapı taşı olan aminoasitlerce zengin maddeler saçları güçlendirip canlandırıyor. Pirincin içerisinde aminoasitlerin bulunduğundan bahsetmiştik. Ayrıca pirincin içerisinde inositol adı verilen bir karbonhidrat bulunur. Bu karbonhidrat saçların yumuşamasını sağlarken dökülmesini engellemeye yardımcı olur. Saçların hızlı uzamasını da sağlar.