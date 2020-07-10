Saç ve cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Pirinci bu şekilde kullanırsanız...

Pirinç nişasta içeriğiyle değerli bir besin kaynağı. Haşlandıktan veya suda beklettikten sonra arta kalan su da pirincin yapısındaki nişasta, vitamin, mineral, aminoasitler ve antioksidanlardan nasibini alıyor. Peki, bu zengin besin içeren su cilt ve saç bakımında hangi amaçlarla kullanılıyor?
PİRİNÇ SUYUNUN HAZIRLANMASI
Yarım bardak pirinci yıkadıktan sonra 2-3 bardak ılık su ilave edip yarım saat kadar bekletin. Ardından pirinçleri süzerek kullanabileceğiniz gibi fermente ederek de kullanabilirsiniz. Bunun için pirinçleri süzmeden oda sıcaklığında 2 gün kadar bekletmeniz sonrasında süzüp kullanabilirsiniz. Pirinci haşlayarak da pirinç suyu hazırlayabilirsiniz. Bunun için yine aynı ölçüde su ve pirinci ocakta haşladıktan sonra süzün ve soğuduktan sonra kullanın.
Not: Hazırladığınız pirinç suyunu kullanmadan önce 1/3 oranında seyreltmeniz gerekir. Bu da bir ölçü pirinç suyu üzerine üç ölçü içme suyu anlamına gelir. Yani bir bardak pirinç suyu, üç bardak içme suyu gibi...
SAÇLAR
Saçlar proteinden oluşan bir yapı. Haliyle içerisinde protein ve proteinin yapı taşı olan aminoasitlerce zengin maddeler saçları güçlendirip canlandırıyor. Pirincin içerisinde aminoasitlerin bulunduğundan bahsetmiştik. Ayrıca pirincin içerisinde inositol adı verilen bir karbonhidrat bulunur. Bu karbonhidrat saçların yumuşamasını sağlarken dökülmesini engellemeye yardımcı olur. Saçların hızlı uzamasını da sağlar.
Saçınızı şampuanladıktan sonra hazırladığınız pirinç suyunu saçlarınıza dökerek saç diplerinize masaj yapıp sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz. Dilerseniz saç tipinize uyumlu olan uçucu yağları da pirinç suyuna ekleyerek kişiselleştirilmiş bir saç toniği hazırlayabilirsiniz.
Saçlarınız eğer zor şekil alıyorsa yine pirinç suyundan fayda görebilirsiniz. Saçın daha pürüzsüz bir hal almasını sağlayacak ve esnekliğini artıracaktır.
CİLT
Eğer atopik yani egzamaya eğilimli bir cilde sahipseniz pirinç suyunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Nişastanın kuru ciltleri yumuşatma ve egzamayı hafifletme etkileri olduğu gösterilmiştir. Banyo yaptıktan sonra egzamalı gölgelere veya tüm vücuda pirinç suyu dökerek 10-15 dakika bekletip ılık suyla duruladığınızda cildinizin rahatladığını göreceksiniz.
Eğer gözenekli görünümden ve siyah noktalardan şikayetçiyseniz ve kullandığınız kimyasal ürünler görünümü iyileştireceğine geçici bir tedavi sağlayıp ardından eski haline dönüyorsa veya hiç etki etmeyip daha kötü bir hal alıyorsa bir de pirinç suyunu deneyin. Hazırladığınız pirinç suyunu pamuk yardımıyla cildinize sürüp 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayarak harika bir tonik uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Cildinizdeki gözeneklerin sıkılaştığını, renk tonunun eşitlendiğini, daha yumuşak olduğunu ve cildinizin elastikiyet kazandığını düzenli kullanımın ardından gözlemleyebilirsiniz.
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