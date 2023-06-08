'Saçaklanarak devam ediyor' Bu faya dikkat! Sabahki depremin ardından Naci Görür haritayla paylaştı 'Küçük depremlerle kırılıyor'

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir deprem meydana geldi. Saat 06.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 4.2 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4.3 dedi. AFAD'a göre depremin derinliği 6.99 km olurken Kandilli ise depremin derinliğini 5.0 km olarak kaydetti. Korkutan bu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ve o faya ilişkin bir açıklama geldi.

"KÜÇÜK KÜÇÜK DEPREMLERLE KIRILIYOR"

Twitter hesabından haritayla bir paylaşım yapan Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zamanki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum Kahramanmaraş depreminin etkisi olsa gerek." dedi.

"SAÇAKLANARAK DEVAM EDİYOR"

Görür paylaşımının devamında "Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" ifadelerini kullandı.