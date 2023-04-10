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  4. Saçın yağlı görünmesine neden olan 3 hata! En büyük suçlu yanlış saç fırçası kullanımı

Saçın yağlı görünmesine neden olan 3 hata! En büyük suçlu yanlış saç fırçası kullanımı

10.04.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların sağlıklı ve bakımlı görünmesi için ilk olarak temiz olması gerekiyor. Yağlı saç oldukça bakımsız görünüme sebep oluyor. Saçımı sabah yıkasam akşama yağlanıyor diyorsanız bunun nedeni gözden kaçırdığınız ufak hatalar olabilir. TikTok'ta video yayınlayan bir dermatolog saçların yağlanmasına neden olan üç hatayı paylaştı.

Saçın yağlı görünmesine neden olan 3 hata! En büyük suçlu yanlış saç fırçası kullanımı

Yağlı saç görünümü sadece temizlik açısından değil estetik olarak da kötü görünümlere sebep oluyor. Saçın hacminin kaybedilmesine yol açan yağlı saçtan kurtulmak için özel şampuanlar bulunuyor. Ancak bazı durumlarda yağlı saç şampuanları bile etki yaratmıyor. Dr. Lindsey , bir TikTok videosunda sürekli yağlı saçlarla mücadele etmenizin en önemli üç nedenini paylaştı.

SAÇ FIRÇASINI DÜZENLİ OLARAK YIKAMAK ÇOK ÖNEMLİ

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Cilt bakımı uzmanı saçlarınızın yağlanma nedeni için "Birinci ve en yaygın neden, saç fırçanızı olması gerektiği kadar sık yıkamamanız." dedi. Dr. Lindsey, fırçanın üzerinde çok fazla yağ ve bakteri birikmesinin saçınızda birikintilere yol açabileceğini ortaya çıkardı. "Saçınızı o saç fırçasıyla fırçalıyorsanız, tüm bakteri ve yağı saç derinize aktaracak ve size o yağlı görünümü verecek." Genel bir kural olarak, saç fırçanızı haftada en az bir kez yıkamanız gerektiğini söyledi.

GECE YATARKEN SAÇINIZI TOPLAMAYIN

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Saçınızın olması gerekenden daha hızlı yağlanmasının ikinci nedeni, geceleri saçınızı yıpratıyor olmanızdır. "Bu, tüm yağı doğrudan kafa derisine yoğunlaştırır, yağın gidecek yeri yoktur, başka hiçbir yere gidemez, saç derinize yapışmış ve yağlı bir kafa ile uyanırsınız."

SAÇ YAĞLARINI SADECE UÇLARA UYGULAYIN

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Saçınızın üzerinde yumurta kızartacakmış gibi görünmesinin son sebebi saç yağlarıdır. Kondisyon ve hatta saç büyümesini teşvik etme konusunda popüler olsalar da, köklerin yağlanmasına neden olabilirler. "Saç yağları saçınızın uçlarında iyidir, saç derinize geçerse süper yağlı görünmesini sağlayabilir."

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