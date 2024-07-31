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    4. Saçını kestirince 'yeni bir adama' dönüştü! Gören gözlerine inanamadı

    Saçını kestirince 'yeni bir adama' dönüştü! Gören gözlerine inanamadı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.07.2024 10:44
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    Bir adam berberinde saçını kestirdikten sonra inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Yeni stili ile tamamen farklı bir insan gibi görünen adamın değişim videosu TikTok'ta kısa sürede viral oldu.

    Saçını kestirince 'yeni bir adama' dönüştü! Gören gözlerine inanamadı

    Bir saç kesiminin insanı gerçekten dönüştürebileceği, yakın zamanda yayınlanan bir TikTok videosunda da görüldü.

    ŞAŞKINA ÇEVİREN DEĞİŞİM

    Bir berber yakın zamanda müşterilerinden birinin dönüşümünü paylaştı ve izleyicileri hayrete düşürdü. 'mysterio.taperologist' kullanıcı adı ile TikTok'ta paylaşımlar yapan Kanadalı kuaför, müşterilerinin öncesi ve sonrası fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

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    622 bini aşkın takipçisi olan kuaför, son paylaşımında bir saç kesiminin inanılmaz gücünü sergiledi. Birçok kullanıcı, bunun aynı adam olup olmadığını sorguladı.

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    Videoda uzun, gür kahverengi saçlı bir adam yer alıyor ve şık gözlüklerle görünümünü tamamlıyor. Adam saçını kestirdikten birkaç dakika sonra tamamen farklı biri gibi görünüyor.

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    Açıklamada, "Bir kardeşin hayatını kurtardım mı?" yazıyordu. 35 milyona yakın izlenme alan video, son paylaşımından bu yana 3,1 milyon beğeni ve 25 bin 400 yorum aldı.

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    Kullanıcılardan, "Bu aynı adam değil.", "Saç kesimi sana çene hattı da veriyor mu?" , "Kardeşim bu bir saç kesimi değil, tamamen bir dönüşüm." şeklinde yorumlar geldi.

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    Berber değişim saç
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