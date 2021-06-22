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Saçınız için doğru tarağı kullandığınızdan emin misiniz?

22.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı olmak kadınların önceliğidir. Kırıksız, kepeksiz, sağlıkla parlayan saçlar her kadının hayalidir. Doğru şampuanı seçtiniz, uygun kremi kullandınız... Peki saçınız için doğru tarağı kullandığınızdan emin misiniz?

Saçınız için doğru tarağı kullandığınızdan emin misiniz?

Küçüklüğümüzden beri tarak kullanarak saçlarımızın güzel görünmesini sağlarız. Ancak bazı durumlarda saçı taramak, yararın aksine saç için zararlı olabiliyor. Saç yapısına uygun olmayan tarak kullanımı ve saçı yanlış şekilde taramak saçta hasara yol açabiliyor. Saç ne zaman taranmalı ve saç yapısına göre nasıl tarak seçilmeli? Sağlıklı saçların sırrını sizinle paylaşıyoruz.

KIVIRCIK SAÇLAR

Kıvırcık ve kalın yapıdaki saçlar kabarmaya çok uygun bir yapıdadır. Dolgun ve şekilli bir duruş için geniş dişli tarakları kullanmalısınız. Perma tarağı veya geniş dişli taraklar ile saçınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz.

İNCE TELLİ SAÇLAR

İnce telli saçlar; hacimsiz, cansız ve yağlı bir görüntüye neden olabilir. Saçlarınızı havalandırmak ve hacim vermek için avuç içine sığabilen küçük taraklardan destek alabilirsiniz. Kuru şampuan kullanıp tarama işlemi yaptığınızda saçlarınız daha hacimli duracaktır. Saçlarınızın kırılmasını engellemek için doğal kıllardan yapılan tarakları tercih edebilirsiniz.

KALIN TELLİ SAÇLAR

İnce saç tellerine göre daha sağlam ve daha dolgun bir görüntüye sahiptirler. Uzun dişli taraklar ile taranarak saç diplerini havalandırmak en doğru hareket olacaktır. Yoğun saçlar, duş sonrasında nemli kaldığı için kronik sinizüte neden olur. Bu nedenle saçı kurutma işlemi ensenden saç ucuna doğru yapılmalıdır.

DÜZ SAÇLAR

Düz saçlar bakımı en kolay saç gibi görünseler de gerçek biraz farklıdır. Saçlardaki kırıklar ve çatallanmalar hemen kendini belli eder. Bu nedenle saç açıcı spreyler kullanarak saçı taramak gerekir. Ahşap tarak kullanmak saçın sağlıklı uzamasını sağlayacaktır.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BUNLARA DİKKAT!

  • Saçı kuru taramak, saçın kırılmasına neden olur. Sağlıklı bir saç için kuru tarama yapılmamalıdır.
  • Banyoda saç kremi uyguladıktan sonra saçınızı tarayabilirsiniz. Saç kremi saçı hasarlardan koruyacaktır.
  • Saçı her gün yıkamak saç derisinin hızlı yağlanmasına neden olabilir. Bu nedenle bir gün ara vererek yıkamak daha sağlıklı olacaktır.
  • Jöle, saç spreyi gibi ürünler saç derisine uygulanmamalı, saç ucuna uygulanmalıdır.
  • Kepeklenme sorunu yaşamamak için uygun içerikli şampuanlar kullanmak gerekmektedir.
  • 2 ayda bir saç kesimi yaptırarak saç uçlarının sağlıklı ve güzel durmasını sağlayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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