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Elma sirkesinin mucizesi! Cilt lekeleri ve saç kırıklarına karşı doğan çözüm sunuyor

18.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma sirkesi, salatalara verdiği muhteşem aromanın yanı sıra aslında hayatın pek çok alanında kullanılıyor. Saça, cilde, mideye faydası bilinen elma sirkesi kimi zamanda temizlik malzemesi olarak tercih ediliyor. Doğal fermente yoluyla elde edilen elma sirkesinin cilt lekeleri ve cansız saçlara karşı doğal çözüm sunduğunu belirten Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, güzellik formüllerini paylaştı.

Elma sirkesinin mucizesi! Cilt lekeleri ve saç kırıklarına karşı doğan çözüm sunuyor

Elma sirkesinin cildi ölü deriden arındırma ve antimikrobiyal özelliği olduğunu belirten Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, “Elma sirkesini, akne tedavisine destek olarak tonik şeklinde kullanılabilirsiniz. Eğer sivilce üzerine kurutucu bir uygulama isteniyorsa yarı yarıya sulandırılarak kullanılmalıdır. Ancak cilt üzerinde bırakılmamalı muhakkak durulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

YAŞLILIK LEKELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ

Doğal asitler içeren elma sirkesinin hem güneş hem de yaşlılık lekelerinin giderilmesinde etkili olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Geçer, “Her iki durumda da elma sirkesi seyreltilmeden cilde direkt uygulanmamalı. Bir litre suya iki yemek kaşığı elma sirkesi eklenerek ciltte sorunlu bölgeye pamuk yardımıyla nazikçe uyguladıktan sonra durulayın" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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