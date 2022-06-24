Saçınıza hak ettiği değeri vermenizi sağlayacak besleyici ve onarıcı saç bakım ürünleri

Maske, serum, yağ ve bakım spreyi gibi ürünler saç tellerine derinlemesine nüfuz ederek saçları onarır. Böylece saçlar daha bakımlı görünür. Bu ürünleri saç bakım rutininize ekleyip düzenli olarak kullandığınızda kısa sürede saçlarınızdaki gözle görülür değişimi fark edebilirsiniz. Yeniden sağlığına kavuşan saçınız daha kolay şekillenirken çok daha parlak ve canlı görünür. Siz de yıpranmış saçlarınızı sağlığına kavuşturacak ürün arayışındaysanız hazırladığımız listeye göz atmaya ne dersiniz?

1. Zengin formülüyle: Insight Damaged Hair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Maske

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Saç bakım rutininin olmazsa olmazı tabii ki maskeler! Insight Damaged Hair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Maske, kuru ve yıpranmış saçların kullanımı için çok uygun. Ürünün vitamin ve yağlar açısından zengin içeriği, saç tellerinizi hem onarır hem sararak korunmasına destek olur. Formülünde yer alan zeytinyağı, argan ve pirinç kepeği yağları, saçı onarmaya yardım eder. Organik buğday tohumu özü ise saçın ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Ürünü ıslak saçın boy ve uçlarına uygulayıp 5-10 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın. Saçınızın beslenerek yumuşak ve parlak olmasını istiyorsanız maskeye mutlaka şans vermelisiniz.

2. Tek ürün çok etki: L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair 10 in 1 Mucize Bakım Spreyi

L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair 10 in 1 Mucize Bakım Spreyi, yeniden yapılandırıcı yoğun etkisiyle öne çıkar. Buğday proteini ve altın kinoa kepek özüyle zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sunar. Mucize bakım spreyi; besleyici, kırılma önleyici, yüzey yenileyici, yumuşaklık kazandıran, hafif parlak dokunuş yapan, saçın kolay açılmasını ve kolay kurumasını sağlayan, bukle kontrolü yapan, hava kirliliğiyle mücadele eden, 230°C ’a kadar ısıya karşı koruma sunan 10 farklı etki gösterir. Durulanmayan ürünü havluyla nemi alınmış saçlarınıza uygulayıp şekil vermeniz yeterli.

3. İpeksi pürüzsüzlük: GK Hair Global Keratin Organik Argan Yağlı Saç Serumu

Saç serumları yoğun bakım sağladıkları için saçı onarmada ve beslenmede oldukça etkili ürünlerden biri. Kabaran ve elektriklenen saçlarınızı pürüzsüzleştirmek istiyorsanız GK Hair Global Keratin Organik Argan Yağlı Saç Serumu'na mutlaka şans vermelisiniz. İçeriğindeki juvexin protein karışımı, saçı dıştan içe onarır. Saç telinin üzerinde koruyucu kalkan oluşturarak çevresel etkilere karşı saçı etkili olarak korur. Ağırlaştırma yapmayan serum, elektriklenen saçlarınızı anında yatıştırıp saçlarda göz alıcı parlaklık sağlar. Kullanmak için duştan çıktıktan sonra avucunuza bir miktar serum alıp saçlarınızın boy ve uçlarına uygulayın. Göz alıcı saçlara kavuşmak işte bu kadar kolay!

4. Pantene 7/24 Anında Onarıcı ve Nemlendirici Saç Bakım Kremi ile yıpranmalara savaş açın

En çok sevilen saç bakım ürünleri arasında yer alan Pantene Pro-V Onarıcı ve Koruyucu Bakım koleksiyonunun gelişmiş formülü; saçlara sağlıklı görünüm ve parlaklık veren mikro besleyicilerle yıpranmış kuru saçı besler. Ayrıca yıpranma belirtilerine karşı savaşta da yardımcı olur. Pantene 7/24 Anında Onarıcı ve Nemlendirici Saç Bakım Kremi, saçınızı onarır ve parlak görünmesini sağlar. Elinize bir miktar ürünü alıp ıslak veya nemli saçınıza uygulamanız yeterli. Ürün hem saçınızı kolay şekillendirmenizi sağlar hem saçları parlak ve pürüzsüz gösterir.

5. Güçlü içerik: OGX Besleyici ve Kırılma Karşıtı Coconut Milk Serum

En iyi besleyici ve onarıcı ürünler listesindeki OGX Besleyici ve Kırılma Karşıtı Coconut Milk Serum, kullanıcılar tarafından çok sevilen ürünler arasında yer alır. Formülündeki Hindistan cevizi sütü, yumurta beyazı proteini ve Hindistan cevizi yağı; saçların esnekliğini artırarak kırılmaların önüne geçer. Tropik içeriklerin bir arada bulunduğu ürün, saçlarınıza hem güç ve esneklik katar hem lüks kremsi dokusu sayesinde saçlarınızın yumuşacık olmasını sağlar. Banyo sonrası hafif nemli saçlarınıza eşit miktarda uygulayın ve kusursuz görünen saçların keyfini çıkarın!

6. Parlak ve bakımlı saçlar: Kerastase Elixir Ultime Mat Saçlar İçin Çok Yönlü Saç Bakım Yağı

Kerastase Elixir Ultime Mat Saçlar İçin Çok Yönlü Saç Bakım Yağı, şık cam şişesi ve etkili formülüyle kullanıcılardan tam not alan bir diğer ürün. Argan yağı, moringa, beyaz çay, yaban gülü, kamelya, prekaksi ve mısır filizinin mükemmel uyumuyla formüle edilen ürün; yeni favoriniz olmaya aday. Yağ; saçları ısıya ve neme karşı korur, güçlendirir, saçın daha yoğun ve güçlü olmasını sağlar, saç tellerini onararak kırık uçları azaltır, saçlara göz alıcı parlaklık etkisini verir. Çok yönlü saç bakım yağını saçınızı şekillendirmeden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

7. Avokado yağı ve yeşil çay etkili: John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi

En iyi saç bakım ürünleri listesinde yer alan John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Saç Maskesi, cansız ve donuk saçları hem besler hem onarır. Formülünde yer alan antioksidan bakımından zengin yeşil çay ve besleyici avokado yağı, saçlarda yoğun bakım sağlar. Saç şekillendirme ve çevresel etkenlerin saçı yıpratıp hasar oluşturmasına karşı mücadele eden ürün, saçı kirden arındırır. Kuru, yıpranmış saçların parlak ve yumuşak olmasına yardımcı olur. Maskeyi temiz ve ıslak saç uçlarınıza uygulayıp 3-5 dakika bekleyin. Ardından iyice durulayın ve saçlarınızdaki detoks etkisini hissedin!

8. %100 geri dönüştürülebilir ambalaj: Herbal Essences Saç Bakım Yağı

Sprey formundaki Herbal Essences Saç Bakım Yağı, saçı onarır ve nemlendirir. Çift aşamalı yağ karışım formülü, yıpranmış saçı pürüzsüzleştirerek kırılmalara karşı korur. Hindistan cevizi yağı ve aloe vera içeren karışım, saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sunar. Sürdürülebilir şekilde yetiştirilen yüksek kaliteli saf aloe vera, vitamin bakımından oldukça zengin. Ürünün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir. Hayvanlar üzerinde test edilmediği PETA tarafından onaylanan saç bakım yağı; sülfat, silikon ve renklendirici içermez. Doğaya saygılı ürünleri tercih ediyorsanız bakım yağını alışveriş listenize mutlaka ekleyin.

9. Saçlara yoğun etki: Urban Care Argan Oil & Keratin Sos Onarıcı Saç Bakım Maskesi

Tek kullanımlık saç bakım maskeleri, saçlarınızın onarılmasında ve yeniden yapılandırılmasında oldukça etkili. Urban Care Argan Oil & Keratin Sos Onarıcı Saç Bakım Maskesi, kolay kırılan ve yıpranmış saçlar için özel olarak geliştirilir. Maskenin yumuşak ve kremsi dokusu, saçlardaki elektriklenmeyi azaltıp saçın kolay şekil almasına yardımcı olur. Özel formülü, saç teline etki ederek saçı pürüzsüzleştirir ve kırılmaların azalmasını sağlar. Vegan içeriğe sahip üründe paraben bulunmaz. Maskenin kullanımı da oldukça kolay. Duş öncesi kuru saça uygulayın. 5 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

10. Aloe vera ve bambu etkisiyle: LR ALOE VIA Aloe Vera Besleyici Onarıcı Saç Spreyi

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%60 Aloe vera jeli ve bambu özü içeren LR ALOE VIA Aloe Vera Besleyici Onarıcı Saç Spreyi saçı hem besler ve onarır hem nemlendirir. Sürekli ısıl işlem gören saçlar zamanla yıpranır. Ancak kuru ve yıpranmış saçlar için özel olarak üretilen ürün, saçın üzerinde koruyucu tabak oluşturarak saçları ısıya karşı korur. Aloe vera jeli sayesinde saçı nemlendirir. Ürünü fön gibi ısıl işlemden önce temiz saçınıza uygulayın. Durulama yapmadan saçınıza istediğiniz şekli verin. İhtiyaç duyduğunuzda kuru saçlarınıza sıkabilirsiniz.