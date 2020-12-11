Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş

Hepinizin saçlarınızı yumuşak, parlak ve sağlıklı tutmayı hak ettiğine inanıyoruz, bu nedenle bu hedefe giden yolculuğunuzda kaçınmanız gereken şeylerin bir listesini topladık. ÖĞÜNLERİ ATLAMAK Yeterli kalori almadığınızda, vücudunuz tüm enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere yönlendirerek saçı ve saç derisini geride bırakır. Diyet, hormonlarınız için bir şok olabilir ve genellikle saçların incelmesine ve dökülmesine yol açarken, yeni saçlar onun yerini alacak şekilde çıkmaz. Aslında, anoreksinin en önemli semptomlarından biri ve diğer yeme bozuklukları, şiddetli saç dökülmesidir. Ne yapabilirsiniz: Bol protein ve yağ içeren sağlıklı bir diyet yapın. Saç çoğunlukla proteinden (keratin) yapılır ve yeterince alamazsanız kırılma eğilimi vardır. ÇOK FAZLA GÜNEŞ IŞIĞI ALMAK Dışarı çıktığınızda, güneşin UV ışınları saçınızın esnekliğini ve gücünü tüketmeye başlar. Uzun süreli ısı ve güneş ışığına maruz kalma, saçı ve saç derisini kurutabilir ve kütikül ile saç lifine zarar verebilir, bu da saç dökülmesine neden olabilecek kırılgan saçlara neden olabilir. Açık renkli ve ince saçlar özellikle güneşe karşı hassastır!

Ne yapabilirsiniz: Mümkün olduğunca kafanıza şapka takın. Güneş koruyucu içeren ürünleri kullanmayı deneyin. Rutininize bir saç maskesi ekleyerek saç derinizi nemli tutun. SAÇI ÇOK SIKI TOPLAMAK Örgüler, topuzlar veya at kuyruğu saç köklerine büyük ve sürekli bir gerilim uygular. Saçları folikülden dışarı iter, bu da incelmeye ve yara izine neden olur. Aşırı durumlarda, folikülü sonsuza kadar zayıflatan ve saçın uzamasını imkansız kılan bir durum olan traksiyon alopesi ile sonuçlanabilir. Ne yapabilirsiniz: Saç dostu bir saç tokası veya yumuşak bir saç tokası kullandığınızdan emin olun. Saçlarınızı çok sıkı bağlamayın. SAÇI YIKAMAMAK Saç derisinde biriken kir, ürün artıkları ve yağ birikmesi saç köklerini tıkayabilir ve bu da saçın uzamasını zorlaştırır. Tedavi edilmezse sıklıkla incelmeye ve saç dökülmesine neden olur. Ne yapabilirsiniz: Saç tipinize bağlı olarak saçınızı düzenli olarak yıkayın - birkaç günde bir ila haftada bir. Kuruluğu önlemek için sülfatsız bir şampuana geçin. SAÇI DÜZENLİ OLARAK KESMEMEK Kulağa ne kadar basit gelse de, saçınızı ara sıra düzeltmek sağlıklı bir uzama sürecine yardımcı olabilir ve incelmeyi önleyebilir. Düzenli kırpmalar kuru, kırılgan ve ölü ayrık uçları giderir, aksi takdirde saç şaftınızdan saç derinize doğru ilerleyebilir ve daha fazla telin düşmesine neden olabilir.