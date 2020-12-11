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Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüylü dostlarımız gibi insanlar da saçlarını döküyor. Aslında, günlük olarak yapıyoruz, kaybettiğimiz normal saç miktarı günde 50 ila 100 tel arasında oluyor. Bu kesinlikle normal ve dürüst olmak gerekirse, kafa derimizde 100 binden fazla saç kökü olduğu için o kadar da fark edilmiyor. Ancak bazen işler ters gider ve tahmin edilenden daha fazlasını kaybederiz.

Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş

Hepinizin saçlarınızı yumuşak, parlak ve sağlıklı tutmayı hak ettiğine inanıyoruz, bu nedenle bu hedefe giden yolculuğunuzda kaçınmanız gereken şeylerin bir listesini topladık.

ÖĞÜNLERİ ATLAMAK

Yeterli kalori almadığınızda, vücudunuz tüm enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere yönlendirerek saçı ve saç derisini geride bırakır. Diyet, hormonlarınız için bir şok olabilir ve genellikle saçların incelmesine ve dökülmesine yol açarken, yeni saçlar onun yerini alacak şekilde çıkmaz. Aslında, anoreksinin en önemli semptomlarından biri ve diğer yeme bozuklukları, şiddetli saç dökülmesidir.

Ne yapabilirsiniz: Bol protein ve yağ içeren sağlıklı bir diyet yapın. Saç çoğunlukla proteinden (keratin) yapılır ve yeterince alamazsanız kırılma eğilimi vardır.

ÇOK FAZLA GÜNEŞ IŞIĞI ALMAK

Dışarı çıktığınızda, güneşin UV ışınları saçınızın esnekliğini ve gücünü tüketmeye başlar. Uzun süreli ısı ve güneş ışığına maruz kalma, saçı ve saç derisini kurutabilir ve kütikül ile saç lifine zarar verebilir, bu da saç dökülmesine neden olabilecek kırılgan saçlara neden olabilir. Açık renkli ve ince saçlar özellikle güneşe karşı hassastır!

Ne yapabilirsiniz: Mümkün olduğunca kafanıza şapka takın. Güneş koruyucu içeren ürünleri kullanmayı deneyin. Rutininize bir saç maskesi ekleyerek saç derinizi nemli tutun.

SAÇI ÇOK SIKI TOPLAMAK

Örgüler, topuzlar veya at kuyruğu saç köklerine büyük ve sürekli bir gerilim uygular. Saçları folikülden dışarı iter, bu da incelmeye ve yara izine neden olur. Aşırı durumlarda, folikülü sonsuza kadar zayıflatan ve saçın uzamasını imkansız kılan bir durum olan traksiyon alopesi ile sonuçlanabilir.

Ne yapabilirsiniz: Saç dostu bir saç tokası veya yumuşak bir saç tokası kullandığınızdan emin olun. Saçlarınızı çok sıkı bağlamayın.

SAÇI YIKAMAMAK

Saç derisinde biriken kir, ürün artıkları ve yağ birikmesi saç köklerini tıkayabilir ve bu da saçın uzamasını zorlaştırır. Tedavi edilmezse sıklıkla incelmeye ve saç dökülmesine neden olur.

Ne yapabilirsiniz: Saç tipinize bağlı olarak saçınızı düzenli olarak yıkayın - birkaç günde bir ila haftada bir. Kuruluğu önlemek için sülfatsız bir şampuana geçin.

SAÇI DÜZENLİ OLARAK KESMEMEK

Kulağa ne kadar basit gelse de, saçınızı ara sıra düzeltmek sağlıklı bir uzama sürecine yardımcı olabilir ve incelmeyi önleyebilir. Düzenli kırpmalar kuru, kırılgan ve ölü ayrık uçları giderir, aksi takdirde saç şaftınızdan saç derinize doğru ilerleyebilir ve daha fazla telin düşmesine neden olabilir.

Ne yapabilirsiniz: Saçlarınızı düzenli olarak kestirin.

ÇOK SICAK DUŞ ALMAK

Sıcak su saç tellerini gerer ve kurutur, tıpkı cilde yaptığı gibi, saçı kuru, kırılgan ve kopmaya ve dökülmeye yatkın hale getirir. Saçınızı koruyucu yağlarından zaten çıkaran bir şampuanla birleştiğinde, saç derinizin gözeneklerini yağ üretimine ayak uydurmak için fazla çalışmaya zorlar, bu da köklere zarar verebilir ve daha fazla dökülmeye neden olabilir. Sıcak su, kafanızdaki mikrop ve bakteri popülasyonunu da artırabilir.

Ne yapabilirsiniz: Sıcaklığı azaltın, ılık bir duş seçin ve saçınızı mümkün olan en düşük sıcaklıkta durulamaya çalışın.

KAŞINTI

Saç derisindeki kaşıntı hissi, mantar enfeksiyonu, alerji veya iltihaplanmanın sonucu olabilir bunların tümü saça zararlıdır ve potansiyel olarak incelmeye neden olabilir.

Ne yapabilirsiniz: Protein ve A, D ve E vitaminleriyle dolu daha sağlıklı bir diyete geçin. Kaşıntıyı kaşımak yerine kafa derisine masaj yaparak rahatlatın. Selenyum, çinko ve diğer antifungal özellikleri içeren bir şampuan kullanın.

SAÇLA OYNAMAK

Çekme, döndürme, sürtme, hepimiz bunu saçlarımızla yapıyoruz. Ne yazık ki bu kıpırdanma, zamanla kırılmaya ve saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Sürekli olarak tellerinizi çekerek folikülleri zayıflatırsınız. Ve elleriniz, ne kadar temiz olduğunu düşünürseniz düşünün, yine de birikmeye ve sonuçlarına katkıda bulunan ter, kir ve yağları taşır.

Ne yapabilirsiniz: Ellerinizi daha sağlıklı dikkat dağıtıcı şeylerle meşgul edin

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