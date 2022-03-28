Saçkıran hastalığı nedir? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Will Smith, 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde yaşanan bir olay nedeniyle gündemde. Chris Rock, oyuncunun eşinin saçlarını kestirmesi ile ilgili bir şaka yapınca ünlü aktör, ona vurdu. Yaşananların şaka mı gereçek mi olduğu merak konusu olurken Ramin Setoodeh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayın gerçek olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Saçkıran hastalığı nedir? Saçkıran belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

SAÇKIRAN HASTALIĞI NEDİR?

Saçkıran geçici olarak saçların veya vücuttaki kılların dökülmesi durumudur. Saçkıran, sıklıkla öngörülemeyen saç dökülmesine sebep olan yaygın bir otoimmün hastalıktır. Saçkıran insanları doğrudan hasta etmez ve bulaşıcı değildir.

SAÇKIRAN HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saçkıran saç ya da sakalda bir bölgedeki kılların dökülmesiyle kendini gösterir.

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Saçkıran hastalığının sebebi ise kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu hastalığı otoimmün nedenlerden dolayı oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca araştırmalar bu hastalığın genetik olabileceğini de ortaya koyuyor. Bazı hastalıklar saçkıran ile birlikte görülebilmektedir ve bu da genetik faktörlerin etkisini desteklemektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır;

Egzama

Kronik iltihabi tiroid hastalığı

Addison hastalığı

Sedef hastalığı

Saman nezlesi

Atopik alerjik astım

Vitiligo

Lupus

SIÇKIRAN HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Saçkıran tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Krem ve ilaç tedavisiyle sorundan kurtulmanız mümkün. Ayrıca halk arasında saçkırana 'sarımsağın' iyi geldiği söylenir. Saçkıran oluşan bölgeye sarımsak sürülerek tedavi edilmeye çalışılır. Uzmanlar saç çıkması konusunda sarımsağın etkili olduğunu ancak bu yöntemlerin bilinçsizce uygulanmasının farklı sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

