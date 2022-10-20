Saçlarım tutam tutam dökülüyor diyorsanız bu duruma bir son verin! Bu yöntem saç dökülmesini durduracak

Saç dökülmeleri mevsim geçişleri, yetersiz beslenme, saç yıkama düzeninin bozulması, stres gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Uzun süreli saç dökülmeleri saçların seyrekleşmesine neden oluyor. Saçlarınızın eskisi gibi gür olmasını ve saç dökülmesini durdurmayı istiyorsanız bunun çözümü oldukça basit. Şampuanınıza ekleyeceğiniz yağ saç dökülmelerinizi anında kesecek.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN ÇAM TEREBENTİN YAĞI

Saç dökülmesi için ilk olarak yıkama düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. Saçı çok sık yıkamak veya uzun süre yıkamamak saç dökülmelerine yol açıyor. Saçı yıkarken kullanılan şampuanın içeriği de büyük önem taşıyor. Şampuanınızın sülfat ve paraben içermemesi gerekiyor. Bu şampuanları bulmak da zorluk çekiyorsanız bebek şampuanlarını tercih edebilirsiniz. Ardından yapmanız gereken işlem çok basit şampuanın içine 1 kapak çam terebentin yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Her saçınızı yıkamadan önce şampuanınızı karıştırın.

SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPIN

Saç derisine yapılan masaj, kan dolaşımını hızlandırarak saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Kökten uca daha güçlü saçların yanı sıra saç derisine yaptığınız masaj, stresle başa çıkma konusunda da size destek olabilir. Saç derinize masaj yapmak ise çok basit. Saç derinize dairesel hareketlere hafif basınç uygulamanız yeterli. Bu esnada dilerseniz saç derisine sürülebilen serumlardan da yararlanabilirsiniz.

