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Saçlarını ineğe yalattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

Trabzon'un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu'nun saçlarını yaladığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İlçedeki hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve işinden arta kalan zamanlarını da hayvanlarını otlatan Eyüp Kalyoncu, ineklerini Karşular Mahallesi'ndeki meraya götürdü.

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Kalyoncu, merada otururken ineklerinden biri yanına yaklaşıp, saçlarını yalayarak şekil verdi.

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Kalyoncu, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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Sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlarda bulundu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Tonya sosyal medya

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