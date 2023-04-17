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Saçlarını uzatmak için uyguladığı 3 adımı anlattı! Sağlıklı ve uzun saçlara kavuşmak çok kolay

17.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç uzatmak oldukça zorlu bir işlem olarak görülüyor. Saçın uzamasını hızlandırmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Ancak bu yöntemlerin bilinçsizce yapılması saçların kırılmasına neden olabiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir saç uzmanı saçlarını uzatmak için uyguladığı üç etkili yöntemi açıkladı.

Saçlarını uzatmak için uyguladığı 3 adımı anlattı! Sağlıklı ve uzun saçlara kavuşmak çok kolay

Aniden gelen saç kestirme isteğinin ardından pişman olduysanız ve kısa zamanda saçlarınızı uzatmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Saç uzmanı Carlee, kendi deneyimlerine dayanarak saçlarını sağlıklı bir şekilde uzatmak için en etkili olan yöntemleri açıkladı.

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Carlee yayınladığı videoda "Merhaba, benim adım Carlee ve üç yıldır saç derisi ve saç sağlığı sektöründe çalışıyorum," diyerek saç bakımında "mutlak harikalar yaratan" üç farklı adım uygulamaya başladığını açıkladı. "Saçlarım şu anda şimdiye kadarki en uzun, en güçlü ve en sağlıklı halinde." diye devam etti.

SAÇINA SÜRDÜĞÜ YAĞ İLE UYUYOR

Her hafta mutlaka yaptığı ilk şeyin, saç derisine doğrudan yağ tedavisi uygulamak olduğunu açıkladı. İnsanların bunu büyük olasılıkla daha önce duyduğunu kabul ederek, “Yağı gece saçımda bırakıyorum. Bütün gece saçımda kalmasını sağladıktan sonra ertesi sabah yıkıyorum. Bütün gece yapacak vaktiniz yoksa, mümkünse 30 dakika bekletin.” dedi. Burada önemli olan noktanın “ saç derinize kolayca emilen” bir yağ kullanmak olduğunu söyledi.

KAFA DERİSİNE MASAJ YAPIYOR

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Carlee, saç bakım rutinine eklediği ikinci şeyin kafa derisi masaj aletleri olduğunu açıkladı. İnternette "harika hissettiren" ve kullanımı, temizliği kolay olan kauçuk sivri uçlara sahip bir alet bulduğunu söyledi. Ancak para vermek istemeyenler için "Dürüst olmak gerekirse, sadece parmaklarınızı veya fırçanızı da kullanabilirsiniz," diye ekledi.

SAÇ DERİSİNİ İYİCE TEMİZLİYOR

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Sağlıklı saçlara kavuşmanın son adımının elma sirkesi ile durulama yapmak olduğunu söyledi. Carlee, o anda kafa derisinin neye ihtiyacı olduğunu hissettiğine bağlı olarak durulama veya ovma yaptığını söyledi. Saçını "süper parlak", çok yumuşak yaptığını ve yelesini şampuanlamadan önce saç derisini iyice temizlediğini söyledi. "Bu tüm kiri kaldırır, ölü deri hücrelerini çözer." diye ekledi.

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