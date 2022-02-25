Saçlarınız hem yağsız hem parlak mı görünsün istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz!

Parlak ve sağlıklı görünen saçlar, hangi kadının hayali değil ki? Sırf bu yüzden kuaförden çıkmayan kadınlar dahi var. Fakat evde de saçlarınızı parlatma şansınız mevcut. Üstelik pek çok evde kolayca bulunan malzemeleri kullanarak. Kısacası yağsız ve parlak saçlara sahip olmak artık hayal değil! İşte detaylar…

ALOE VERA VE BAL İLE IŞIL IŞIL SAÇLAR

Aloe vera ve bal şüphesiz pek çok konuda fayda sağlıyor. Bu faydalarını saçlar üzerinde de görmek mümkün. Aloe vera saçlarınızı besler, bal ise saçlarınızın ışıldamasını sağlar. Ancak balın saç rengini açma özelliği olduğundan dolayı sarışın ve kumrallar için daha uygun bir yöntem. Bu yüzden koyu renkli saçı olan kişiler balı daha az koymalı.

Eşit miktarda ve göz kararı şeklinde bal ile aloe verayı güzelce karıştırın.

Ardından saçlarınızın her yerine uygulayın.

15 dakika kadar bekleyin.

Su ile durulayın.

BALIK YAĞI İLE SAÇLARINIZ PARLASIN

Balık yağı saçlarınızı parlatırken aynı zamanda besleyerek daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

2 çay bardağı zeytinyağı ve 2 çay kaşığı balık yağını güzelce karıştırın.

Saçınızın kökünden başlayarak uçlarına kadar uygulayın.

Ardından saçlarınızı bone ile kapatın ve 30 dakika bekleyin.

Şampuanla yıkayın. İşte bu kadar basit

PARLAYAN SAÇLARA KAVUŞMAK ÇİLEK MASKESİ İLE MÜMKÜN

Çilek, saç parlatma konusunda son derece etkili bir besin. Aynı zamanda saça vitamin açısından da fayda sağlıyor.

Bir avuç çilek, 1 yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı Hindistan cevizini püre kıvama alana kadar karıştırın.

Nemli haldeki saçınıza dipten uca doğru yedirin.

Ilık kıvamda bol su ile yıkayın.

Yıkama sırasında şampuan kullanmayın.

Artık saçlarınız ışıl ışıl ve mis gibi çilek kokuyor!



