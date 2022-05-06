Saçlarınız su gibi dökülmeye başladıysa ilk yapmanız gereken...

B12 vitamini eksikliği vücutta büyük sorunlara neden olabilir. B-12 Vitamini (kobalamin), kırmızı kan hücresi oluşumunda, hücre metabolizmasında, sinir fonksiyonunda ve hücrelerin içinde genetik bilgi taşıyan moleküller olan DNA'nın üretiminde önemli bir rol oynar. B12 vitamini en çok protein oranı yüksek besinlerde bulunur. Birçok insan için, özellikle veganlar ve vejeteryanlar için, bu vitaminin düşük seviyelerine sahip olmak olağandır. Vücutta B12 vitamini eksikliği yaşıyorsanız ciltte, ağızda ve hatta saçlarda değişiklikler meydana gelebilir.

B12 VİTAMİNİ VE SAÇLAR

Saç, keratin olarak bilinen bir proteinden yapılır. Saç folikülünün alt kısmında yer alan ampul, insan vücudundaki en hızlı büyüyen hücrelerden oluşur ve her 23 ila 72 saatte bir bölünür. Ampulün tabanında kan damarlarını içeren papilla bulunur. Papilla'nın ana görevi, saç büyümesi için gerekli oksijen ve besinleri sağlamak için folikülleri vücudun kan kaynağına bağlamaktır.

B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olduğundan, bu vitaminden yeterli miktarda almak saç büyümesi ve sağlığı için çok önemlidir. Saç büyümesi, diğer besinlerin yanı sıra DNA sentezine ve yeterli B12 vitaminine bağlıdır. B12'de ciddi şekilde eksik olduğunda, bu süreç sekteye uğrar ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.

MASAJ YAPARAK SAÇ DÖKÜLMESİ DURDURULABİLİR Mİ?

B12 eksikliğinde saç dökülmesinin bir başka nedeni de saç köklerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin azalmasıdır.

Bazı uzmanlar, kafa masajıyla kan akışını topikal olarak dolaştırmaya çalışırsanız, saç dökülmesi sürecini yavaşlatabileceğinize inanmaktadır.

Ayurvedik otlar ve uçucu yağlar ile yapılan baş masajı, sinir uçlarına giden kan dolaşımını uyararak saç dökülmesini engellemenize yardımcı olur.

Gençseniz ve saçınızın griye ya da beyaza döndüğünü fark ettiyseniz, bunun nedeni B12 vitamini eksikliği olabilir. Araştırmalara göre, B12 vitamini eksikliği saçların erken grileşmesine neden olabilir.

Araştırmacılar, saçları erken beyazlamaya başlayan kişilerde B12 vitamini eksikliklerinin sıklıkla folik asit ve biyotin eksiklikleri ile birlikte olduğunu belirtmişlerdir.



