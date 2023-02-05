Saçlarınızı gürleştirmek için en etkili maske tarifi! Herkes saçlarınıza hayran kalacak

Saçlarımızda stres, yetersiz beslenme, hava değişikliği, hormonal nedenlerden dolayı azalmalar görülebiliyor. Azalan saçlar bakımsız, solgun ve yaşlı bir görünüme sebep oluyor. Kadınlar saçlarını gürleştirmek için etkili çözümler arıyor. Saç dökülmesinden şikayetçiyseniz ve yeni saçlar çıkartmak istiyorsanız kesinlikle bu maske tarifini denemelisiniz.

Saç çıkaran kürlerde hint yağı, argan yağı, zeytinyağı, badem yağı, jojoba yağı gibi doğal yağlardan faydalanılıyor. Saç gürleştirmek için en faydalı doğal malzemeler denildiğinde akla aşağıdaki etkili malzemeler geliyor. Bu maske tarifi saçı sadece gürleştirmekle kalmıyor saçın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlarken saç dökülmesini önlüyor.

SAÇ GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sarımsak yağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı bal

Uygulama: