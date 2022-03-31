Saçlarınızın yıpranmış olduğunu bu test sayesinde öğrenebilirsiniz

Saçlar ısıl işlemler, yanlış taramak, kullanılan zararlı kimyasal içerikli ürünler nedeniyle yıpranabiliyor. Saçın yıpranmasını önlemek ve daha sağlıklı görünmesini sağlamak adına evde uygulayacağınız test ile saçın yıpranma miktarını öğrenebilirsiniz. Az ve çok yıpranmış saçlara özel olarak bakım yöntemleri kullanabilirsiniz. Yıpranmış saçlara hindistancevizi yağı, argan yağı gibi besleyici yağlar kullanabilirsiniz. Saça mayonez, yumurta, zeytinyağı gibi maskeler yaparak saçın yıpranmış görünümünü giderebilirsiniz.

SU İLE YIPRANIKLIK TESTİ

Temiz yıkanmış kafanızın orta kısmıyla arka kısmı arasındaki bir yerden bir adet saç teli alınız

Saç telini top haline getirin ve bir bardak suyun içine koyunuz.

Saçınızın suya batmasını gözlemleyiniz.

Eğer saç teliniz birkaç saniye içinde dibe çöküyorsa saçınız sağlıksız ve hasarlıdır. Saçınızın zayıf ve hasar görmüş saçları iyileştirmeye ve korumaya yönelik ürünlere ihtiyacı vardır.

Eğer saç teliniz bir dakikadan fazla bir süre suyun üzerinde batmadan kalıyorsa saçınız sağlıklı ve yıpranmamış durumdadır.



