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  4. "Saçlı kara delikler Stephen Hawking'in bilgi paradoksunu açıklıyor..." Bu iddia bilim insanlarına ait!

"Saçlı kara delikler Stephen Hawking'in bilgi paradoksunu açıklıyor..." Bu iddia bilim insanlarına ait!

20.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hawking'in bilgi paradoksuna" ilişkin "saçlılık teorisi" iddiası bilim insanları tarafından gündeme getirildi. Bilim insanlarına göre kara deliklerin işleyişine ilişkin geliştirdikleri “saçlılık teorisi”, ilk kez ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking tarafından 1974’te tanımlanan “bilgi paradoksunu” açıklıyor.

"Saçlı kara delikler Stephen Hawking'in bilgi paradoksunu açıklıyor..." Bu iddia bilim insanlarına ait!

Saçlı kara delikler Hawking’in bilgi paradoksunu açıklıyor olabilir. BBC’nin haberine göre, Sussex Üniversitesi’nden Profesör Xavier Calmet ve ekibi, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını belirtti.

Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı ize “kuantum saçı” adını verdi.

kara delik

Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece Hawking tarafından “bilgi paradoksu” olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.

Çalışma, “Physical Review Letters” dergisinde yayımlandı.

HAWKING’İN “BİLGİ PARADOKSU”

Hawking, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunan Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı ile bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız gören kuantum mekaniğinin bir paradoks oluşturduğunu iddia etmişti.

Kara deliklere giren cisimlerin bilgisine ne olduğuna ilişkin uzun yıllar yürüttüğü araştırmaların ardından Hawking, “Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar” adlı makalesinde, bu bilginin kaybolmadığını ve kara deliklerin çevresini saran olay ufkunda yer alan faton kuşaklarında kaydedilebileceğini belirtmişti. (AA)


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