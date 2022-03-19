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Sadece 1 dakika bile... Kitap okuma alışkanlığı neden önemlidir?

19.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yapılan araştırmalar bebeklerin daha dünyaya gelmeden önce anne karnındayken öğrenme sürecini başladığını ortaya çıkardı. Bunula birlikte bebek, çocuk bakım ve eğitiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Günümüzdeki televizyon, telefon gibi uyarıcılar dört bir yanımızı sarmışken bebek ve çocuklara kitap okumanın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Çocuklarımızın hem zihinsel gelişimleri hem de akademik başarısı için edinmeleri gereken en önemli becerilerin başında okuduğunu anlama becerileri geliyor. Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, çocuklara kitap okuma alışkanlığının nasıl kazandırılacağı ve okumanın önemi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

AİLELERE DÜŞEN EN BÜYÜK SORUMLULUK!

Okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesi adına ise kelime dağarcığımızın zenginleşmesi, zenginleşmesi için de okumamız gerekiyor. Çocuklarımızın okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesi adına okuma alışkanlığı kazandırmak bize düşen en büyük sorumluluklardan bir tanesi.

BİR DAKİKA BİLE ÇOK ÖNEMLİ

Yaptığımız bir uygulamanın alışkanlığa dönüşmesi için uzun süre boyunca her gün onu yapmamız gereklidir. Burada sizlere tavsiyem özellikle yaş grubunu da dikkate alarak günlük minimum okuma sürelerinizi belirleyin. Bir dakika bile okuma alışkanlığının kazanılmasında büyük önem taşımaktadır.


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