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Sadece 24 haftada 31 kilo veren kadın, 'Kilo vermek ve kas yapmak için yaptığı 3 şeyi' açıkladı: Kalori açığı...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 11:47
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ABD'li bir kadın, 6 ay gibi kısa bir sürede 31 kilo vererek hayalindeki görünüme kavuştu. Şimdi ise kilo vermek isteyenlere ilham oluyor. Fit görünüme kavuşan fitness eğitmeni, 'Kilo vermek ve kas yapmak için yaptığı 3 şey'i paylaştı. Üstelik hiçbir yiyecek grubunu kısıtlamadan 'zamanın yüzde 80'inde kalori açığına bağlı kaldığını' söyledi. İşte kilosunu korumak için yaptığı diğer şeyler...

Sadece 24 haftada 31 kilo veren kadın, 'Kilo vermek ve kas yapmak için yaptığı 3 şeyi' açıkladı: Kalori açığı...

Fitness eğitmeni Tara Dixon kilo kaybı, sağlıklı diyetler ve sürdürülebilir egzersizler hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Aynı zamanda anne olan Tara, Instagram paylaşımlarından birinde 'kilo vermek, verdiği kiloyu korumak ve kas yapmak için yaptığı 3 şey'den bahsetti. ABD'de yaşayan kişisel fitness eğitmeni, kilo verme öncesi ve sonrası vücudunu sergiledi ve, "Size birçok dönüşüm gösteriyorum ve nadiren ne yaptığımı anlatıyorum. Hadi başlayalım..." yazdı.

ZAMANIN YÜZDE 80'İNDE KALORİ AÇIĞINI HESAPLIYORUM

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Kilo vermesine yardımcı olan şeyler hakkında yazmaya başlayan Tara Dixon kalori açığıyla başladı. Şöyle yazdı: "1. Hiçbir besin grubunu kısıtlamadan, zamanın yüzde 80'inde kalori açığına bağlı kaldım. Çikolata mı istedin? Benim kalorim dahilinde sorun yok."

GÜNDE 10.000 ADIM ATMAYA BAŞLADIM

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Artık yürümeyi sevdiğini ve çapraz antrenman dersleri almaya başladığını da sözlerine ekledi. “2. Günde 10.000 adım yürümeye başladım. Ne kadar tembelleştiğimi fark etmemişim. Her yere arabayla gidiyordum ve yürümek bir angarya gibi geliyordu. Şimdi, yürümeyi seviyorum ve olabildiğince yürüyorum.”

DÜZENLİ ÇAPRAZ EĞİTİM

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Tara ayrıca şunları söyledi: “3. Kardiyo ve ağırlıkların bir karışımı olan düzenli çapraz antrenman derslerine katılmaya başladım. Ayrıca dersleri önceden rezerve etmem gerektiğinden bana bir topluluk ve sorumluluk da sağladı.”

Tara, gönderisini toparlarken şöyle yazdı: "Ve arkadaşlar, hemen hemen hepsi bu. Beni yanlış anlamayın. Başlangıçta gerçekten çok çalıştım. Neredeyse her zaman bir açıkta kaldım, ancak değişmek o kadar çok istiyordum ki başlamak için güçlü olmam gerektiğini biliyordum. Ancak bir yıl sonra, zor gelmiyor. Bir yaşam biçimi gibi geliyor, kesinlikle çılgınca yaşadığım bir yaşam biçimi. Güçlü, mutlu ve sağlıklı!"

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