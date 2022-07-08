Sadece 30 saniyede inanılmaz etkili duşakabin temizliği

Temizlik yaparken birçok ipucu ve püf noktası hayatımızı kolaylaştırır. En çok merak edilen püf noktalarından biri ise duşakabin temizliği oluyor. Duşakabin, kireçli suların yarattığı leke, uzun süre temizlenmezse küf ve buharın oluşturduğu lekeden dalgalı camlara dönüşüyor.

Kir, küf ve kirecin bıraktığı lekeler insanı canından bezdirebilir. Duşakabinde inatçı kir veya su lekeleri birikebileceğinden, bunları temizlemek her zaman kolay değildir.

30 SANİYEDE DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Duşakabin üzerinde banyodan sonra kuruyan su, şampuan ve sabun lekesi üzerine inatçı kireç lekesi biriktiği zaman içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Duşakabin üzerinde biriken lekeleri temizlemek için çok kolay bir yöntem var. Deneyenler bunu şimdiye kadar en etkili yol olduğunu öne sürüyor.

Duşakabini temizlemek için araba camı temizlemesinde kullanılan spreylerden alarak, duşakabini komple spreyle ıslatın. 30 saniye beklettikten sonra yumuşak süngerle ve dairesel hareketle silin. Ardından durulayın. Çıkan sonuca inanamayacaksınız.



