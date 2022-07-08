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Sadece 30 saniyede inanılmaz etkili duşakabin temizliği

08.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliğinde en can sıkıcı noktalardan biri genellikle duşakabinler oluyor. Buharlı camların kuruduktan sonra bıraktığı izler, kireç lekeleri zaman içinde sertleşerek sinir bozucu hal alabilir. Uzun süre müdahale etmeden bekletilen duşakabinleri temizlemek ise tam bir sabır testine dönebilir. Artık rahat olur. Çok kolay ve etkili bir yöntem ile duşakabin camının 30 saniyede tertemiz olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

Sadece 30 saniyede inanılmaz etkili duşakabin temizliği

Temizlik yaparken birçok ipucu ve püf noktası hayatımızı kolaylaştırır. En çok merak edilen püf noktalarından biri ise duşakabin temizliği oluyor. Duşakabin, kireçli suların yarattığı leke, uzun süre temizlenmezse küf ve buharın oluşturduğu lekeden dalgalı camlara dönüşüyor.

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Kir, küf ve kirecin bıraktığı lekeler insanı canından bezdirebilir. Duşakabinde inatçı kir veya su lekeleri birikebileceğinden, bunları temizlemek her zaman kolay değildir.

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30 SANİYEDE DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Duşakabin üzerinde banyodan sonra kuruyan su, şampuan ve sabun lekesi üzerine inatçı kireç lekesi biriktiği zaman içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Duşakabin üzerinde biriken lekeleri temizlemek için çok kolay bir yöntem var. Deneyenler bunu şimdiye kadar en etkili yol olduğunu öne sürüyor.

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Duşakabini temizlemek için araba camı temizlemesinde kullanılan spreylerden alarak, duşakabini komple spreyle ıslatın. 30 saniye beklettikten sonra yumuşak süngerle ve dairesel hareketle silin. Ardından durulayın. Çıkan sonuca inanamayacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
duşakabin
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