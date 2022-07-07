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Olağandışı hilelerle evinizde hiç sorun kalmasın! Tertemiz duşakabin, gıcırdamayan kapı, halı temizliği...

07.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bir şeyler ters gittiğinde hem canınız sıkılabilir hem de bütçeniz sarsılabilir. Evdeki her şeyi mükemmel bir şekilde çalışır durumda tutmak başlı başına bir mücadele. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışsak da işler düşündüğümüz gibi ilerlemeyebilir. Ampul patlaması, elektrik prizlerinde kaçak, sifonun sürekli akması gibi sorunlar evde sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır. Ancak hepsini düzeltmenin basit bir yolu olduğunu söylesek...

Olağandışı hilelerle evinizde hiç sorun kalmasın! Tertemiz duşakabin, gıcırdamayan kapı, halı temizliği...

Bir akşam vakti evde otururken bir anda karanlıkta kalabilirsiniz. Tüm keyfinizi kaçıran ufacık bir ampul olsa bile değiştirmeniz gerekiyor. Bir de değiştirirken elinizde kırılırsa daha da büyük bir felakete sürüklenebilirsiniz. Ancak bu tarz krizleri çözmek için öncelikle ihtiyacınız olan şey soğukkanlılığınızı korumaktır. Gerisini sırayla anlatacağız...

GEVŞEK VİDALAR VE OJE

Kullandığınız ürünlerden birinin veya duvardaki tablonun sallanmaya başladığını mı fark ettiniz. Hemen harekete geçin ve ojeyi elinize alın. Gevşemiş vidaları sıkmak ve sağlamlaştırmak için ojeden daha iyisini bulamazsınız. Ojeyi vidanın etrafına sürün ve yerine sağlam bir şekilde monte edin. İşte bu kadar!

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DUVARDAKİ DELİKLER

Duvarda duran rafı veya tabloyu çıkarmaya karar verdiniz. Kaldırdığınız an karşılaşacağınız görüntü vidaların olduğu yerdeki siyah delikler olacak. Panik yok! Boya kalemi kurtarıcınız olacak. Sadece duvar veya yüzeydeki delikle eşleşen bir renk bulun ve renklendirin. Bu, elbette deliği düzeltmeyecek. Ancak uzun zaman sizi idare edecektir.

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KIRIK AMPUL VE PATATES

Patlayan bir ampulü duydan çıkarmaya çalıştınız ve çok sıkarak elinizde kırılmasına neden oldunuz. Ah! İnşallah kendine zarar vermemişsindir. Bununla birlikte, muhtemelen kırıkla kaplı tehlikeli bir ampulle kaldınız. Bir patatesi ortadan ikiye bölüp cam kırıklarına sıkıştırmanızı önerebilir miyiz? Sağlam bir şekilde tutarak patatesi saat yönünün tersine çevirin ve ampulü dikkatlice gevşetin.

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KAPI GICIRTISI

Hiçbir şey geceleri bir kapının tıkırdaması veya çarpması kadar sinir bozucu olamaz. Bu ürkütücü ve rahatsız edici sesi durdurmak için her türlü yöntemi denemiş olabilirsiniz, ancak yatağa geri döner dönmez muhtemelen sesler gelmeye devam eder. Etrafta duran yedek bir dolap kapısı tamponunuz varsa, o zaman sizin için mükemmel bir numaramız var. Tamponu zemindeki kapı pervazına yapıştırmanız yeterlidir. Artık huzurlu geceler için gereken sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.

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BEBEK PUDRASI

Ahşap zeminlerinde yürürken kimse gıcırtı duymaktan hoşlanmaz. Bazı insanları evlerinin kötü durumda olduğuna ve döşemelerini değiştirmeleri gerektiğine inandırabilir. Çok pahalı bir proje için ödeme yapmak yerine, döşeme tahtaları arasındaki dar alanlara talk pudrası serpebilirsiniz. İçeri girmeyen kalan tozu süpürerek işlemi bitirin. Şimdi, şüpheli döşeme tahtalarına basmayı deneyin ve hala ses çıkarıp çıkarmadıklarını görün.

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HALIDAKİ EZİKLER

Halının zarar görmesi, yaşamın neredeyse kaçınılmaz bir parçasıdır. Evlerimizde ne kadar dikkatli gezinmeye çalışsak da küçük bir kaza olasılığı tamamen önlenemez. Hasarı geri almak istiyorsanız, etkilenen bölgeye bir buz küpü yerleştirebilir ve halıya sızmasını bekleyebilirsiniz. Lifler suyu emdikten sonra genişleyecek ve deliği dolduracaktır. Açıklık tamamen dolmadıysa, sert kıllı bir fırça alabilir ve diğer telleri yerlerine karıştırabilirsiniz.

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UYKUSUZLUK VE SARIMSAK

Oldukça yaratıcı olan başka bir gece tüyosu daha var. Uykusuzluk çekiyorsanız, yatmadan önce yastığınızın altına bir diş sarımsak koymanızı öneririz. Sülfür bileşikleri ve aroması, sizi anında uykuya daldıracak gerekli yatıştırıcı etkiye sahip olacaktır. Sadece sarımsak kokusunu görmezden gelmeye çalışın ve kırsalda olduğunuzu hayal edin. Huzurlu bir gece uykusu için kokuya seve seve katlanırdık.

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PIRIL PIRIL DUŞAKABİN İÇİN...

Duşakabin temizliği herkes için çok sıkıntılıdır. Sürekli buhar ve neme maruz kaldığı için siz de düzenli olarak silmiyorsanız bir süre sonra inatçı lekeler çıkmamaya başlayacak. Cam paneldeki inatçı lekeleri temizlemek için ihtiyacınız olan şey bulaşık makinesi tableti! Duşakabin camını ıslatın, ardından bulaşık makinesi tabletini etkilenen bölgelere yumuşak bir şekilde ovalayarak başlayın. Tabletin sert dokusu camı çizebileceğinden sert bastırmayın. Kalanı bir bezle silerek bitirin.


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