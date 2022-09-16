HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece bir bardak yeterli! Ölümcül hastalığa yakalanma riskini azaltıyor

Sadece bir bardak yeterli! Ölümcül hastalığa yakalanma riskini azaltıyor

16.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde en sık görülen hastalıklar arasında bulunan diyabet sağlığı oldukça etkiliyor. Tüm hayatı etkisi altına alan diyabet hastalığının tedavisinin yetersiz kalması ölümcül sonuçlara yol açıyor. Diyabet riskini düşürmek için doğru beslenme oldukça önem taşıyor. Uzmanlar süt içmekle diyabet riskinin bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Sadece bir bardak yeterli! Ölümcül hastalığa yakalanma riskini azaltıyor

Değişen yaşam koşullarıyla birlikte şeker hastası olan kişi sayısında gün geçtikçe artış görülüyor. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenen ve hareketsiz yaşayan insanlarda fazlasıyla görülen diyabeti önlemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Araştırmalar, günde bir bardak sütün diyabet riskini yüzde on azalttığını gösteriyor.
Uzmanlar, ılımlı süt tüketiminin, neredeyse beş milyon İngiliz'i etkileyen duruma karşı korunmaya yardımcı olduğunu buldu.

KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARI DİYABETE YOL AÇIYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-16 114500

Araştırmacılar düzenli olarak kırmızı et yemenin tip 2 diyabet geliştirme riskini artırdığını buldu. Diyabet, vücut, esas olarak kilo alımı ve kötü yaşam tarzının bir sonucu olarak şekeri metabolize etme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkıyor. Şeker hastalığı körlük, felç, kalp krizi, uzuvların kesilmesi gibi tehlikeli sonuçlara yol açıyor.

SÜT ÜRÜNLERİ DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-16 152610

Şimdi Stockholm'deki Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği'nin yıllık toplantısında sunulacak araştırma, süt ürünleri yemenin hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. İtalyan ekip, diyet ve diyabet üzerine 13 büyük çalışmayı analiz etti. Günlük bir bardak sütün riskte yüzde on düşüşle, günde 200 gr herhangi bir süt ürününün yüzde beş azalmasıyla ve bir kase yoğurtla yüzde altı düşüşle ilişkili olduğunu buldular. Ancak peynir, balık ve yumurtaların diyabet riskini düşürmekte hiçbir etkisi bulunmuyor.

SAĞLIK İÇİN ÇOK ETKİLİLER

Ekran görüntüsü 2022-09-16 114728

Napoli Federico II Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr Annalisa Giosuè şunları söyledi: “Süt ürünleri besinler, vitaminler ve şekerin vücut tarafından işlenmesi olan glikoz metabolizmasını olumlu yönde etkileyebilecek diğer biyoaktif bileşikler açısından zengindir. Örneğin, sütteki peynir altı suyu proteinlerinin yemekten sonra kan şekeri seviyelerinin yükselmesini modüle ettiği bilinmektedir."

DÜZENLİ YOĞURT TÜKETİMİ DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Ekran görüntüsü 2022-09-16 152520

"Probiyotiklerin glikoz metabolizması üzerinde de yararlı etkiler gösterdiği biliniyor, bu da neden düzenli yoğurt tüketiminin tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulduğumuzu açıklayabilir."

İNSÜLİNE DUYARLILIĞI AZALTIYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-16 114617

Kırmızı etin diyabet riskini artırdığı ve günde 100 gr - yaklaşık yarım küçük biftek tüketenlerde hastalığa yakalanma oranında yüzde 22 artış olduğu bulundu. Dr Giosuè şunları ekledi: “Kırmızı ve işlenmiş etlerin tümü hücrelerin insüline duyarlılığını azaltabilen, kronik düşük seviyeli inflamasyonu ve oksidatif stresi teşvik ettiği bilinen doymuş yağ asitleri, kolesterol ve hem demir gibi bileşenlerin önemli kaynaklarıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışın hastalık görmek istemiyorsanız bu balığı yiyin!Kışın hastalık görmek istemiyorsanız bu balığı yiyin!
Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'
Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyorYaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
peynir süt yoğurt diyabet kalp krizi şeker hastalığı kırmızı et insülin ölüm uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.