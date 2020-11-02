Sadece bir dakikada uykuya daldırıyor! Nefesinizi 7 saniye tutun ve...

Buna '4-7-8' yöntemi denir . Yapmanız gereken şey ise şöyle...

Burnunuzdan 4 saniye boyunca sakince nefes alın. Nefesinizi 7 saniye tutun. 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verin.

Gerçekten bu kadar basit. Çılgınca gelebilir ama gerçekten işe yarıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Stresli veya endişeli olduğunuzda, kanınızdaki adrenalin miktarı artar ve nefes alıp vermeniz hızlanır. Bu nefes egzersizi bir tür sakinleştirici görevi görür. Bu şekilde kasıtlı olarak nefesinizi yavaşlatmak kalbinizin ritmini yavaşlatmaya zorlayarak sizi çok çabuk sakinleştirir. Aynı egzersiz, zihninizi sakinleştirmeye de yardımcı olur, çünkü tamamen nefesinize konsantre olmanızı sağlar. Farkında değilsiniz, ancak şu anda merkezi sinir sisteminiz yavaş yavaş aktivitesini azaltır ve endişe duyguları kaybolur. Herhangi bir nörolog bunu sizin için onaylayabilir. Sonuç, tüm vücudunuzun gevşemesidir.

Daha iyi etki için bu "uyku iksirini" kullanabilirsiniz:

1/4 yemek kaşığı bal

1/8 yemek kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Bu karışımı olduğu gibi yutabilir veya bir bardak ılık suya ekleyebilirsiniz.

Bu bileşenler yalnızca sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda uyku yeteneğinizi engelleyen ve geceleri sizi uyandıran kortizol artışlarını da azaltır.



