HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece bir dakikada uykuya daldırıyor! Nefesinizi 7 saniye tutun ve...

Sadece bir dakikada uykuya daldırıyor! Nefesinizi 7 saniye tutun ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kaygınız varsa veya önemli bir olaydan önce stres altındaysanız, uykuya dalmak ve uykuda kalmak bir sorun olabilir. Sinirlerinizi yatıştırmak ve biraz dinlenmek için bunu deneyin.

Sadece bir dakikada uykuya daldırıyor! Nefesinizi 7 saniye tutun ve...

Buna '4-7-8' yöntemi denir . Yapmanız gereken şey ise şöyle...

  1. Burnunuzdan 4 saniye boyunca sakince nefes alın.

  2. Nefesinizi 7 saniye tutun.

  3. 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verin.

Gerçekten bu kadar basit. Çılgınca gelebilir ama gerçekten işe yarıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Stresli veya endişeli olduğunuzda, kanınızdaki adrenalin miktarı artar ve nefes alıp vermeniz hızlanır. Bu nefes egzersizi bir tür sakinleştirici görevi görür. Bu şekilde kasıtlı olarak nefesinizi yavaşlatmak kalbinizin ritmini yavaşlatmaya zorlayarak sizi çok çabuk sakinleştirir. Aynı egzersiz, zihninizi sakinleştirmeye de yardımcı olur, çünkü tamamen nefesinize konsantre olmanızı sağlar. Farkında değilsiniz, ancak şu anda merkezi sinir sisteminiz yavaş yavaş aktivitesini azaltır ve endişe duyguları kaybolur. Herhangi bir nörolog bunu sizin için onaylayabilir. Sonuç, tüm vücudunuzun gevşemesidir.

Daha iyi etki için bu "uyku iksirini" kullanabilirsiniz:

1/4 yemek kaşığı bal
1/8 yemek kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Bu karışımı olduğu gibi yutabilir veya bir bardak ılık suya ekleyebilirsiniz.

Bu bileşenler yalnızca sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda uyku yeteneğinizi engelleyen ve geceleri sizi uyandıran kortizol artışlarını da azaltır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek... Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü! Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
Bir daha çöpe atmayın! Meğer patlıcan sapı gerçek bir şifacıymış...
Bir daha çöpe atmayın! Meğer patlıcan sapı gerçek bir şifacıymış...
Covid-19'u yenen ambulans şoförü: Nefesim gidiyordu, ölümü hissettim!
Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Diş ağrısından kurtulmak bu kadar basitmiş! Su, tuz ve...
Diş ağrısından kurtulmak bu kadar basitmiş! Su, tuz ve...
"Her şeye rağmen kilo veremiyorum" diyenlere özel uygulama! Fotoğraf çekerek...
"Her şeye rağmen kilo veremiyorum" diyenlere özel uygulama!
Köpek memesi hastası yardım bekliyor! 'Eşim bile benden tiksiniyor'
Köpek memesi hastası yardım bekliyor:Eşim bile benden tiksiniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.