Sadece bir tanesi bile ömrünüze ömür katıyor! Değeri yeteri kadar bilinmiyor

Sonbahar geldiğinde pazarlarda ve manavlarda yer alan Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması pek sık tüketilmeyen meyveler arasında yer alıyor. Cennet hurmasının faydalarının yeteri kadar bilinmemesi bu meyvenin tezgahlarda çürüyüp gitmesine neden oluyor. Oysa ki cennet hurması adeta şifa dağıtıyor.

CENNET HURMASI FAYDALARI

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİ GİDERİR VE KABIZLIĞI GEÇİRİR

Cennet hurmasında diyet lifi oldukça yüksektir. Bu nedenle bağırsak problemleri için tüketilebilir. Bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışması için mevsiminde yaş cennet hurması; mevsim dışındaysa kuru cennet hurması tüketilebilir. Lifli yapısı sayesinde, yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller. Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZIRH GİBİ GÜÇLENDİRİR

C vitamini içeriği yüksek olan cennet hurması, bağışıklık sisteminin çok sevdiği faydalı meyvelerden biridir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir. Çocukların gelişme döneminde daha sağlıklı şekilde büyümesi için önerilen cennet hurması, besin değerinin yüksek olmasından dolayı her yaş için tavsiye edilmektedir. Genel vücut fonksiyonlarını korumak ve daha sağlıklı bedene sahip olmak için siz de cennet hurmasını tüketebilirsiniz. Cennet hurması faydaları Japonlar tarafından araştırılmış ve yapılan deneyler sonucunda bu meyvenin koronavirüs hastalığına karşı koruyucu ve semptomları azaltıcı etkiye sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Cennet hurması içeriği çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında olan kansere karşı koruma kalkanı oluşturabilecek yapıdadır. Cennet hurması yüksek antioksidan maddelere ve kateine sahiptir. Bu özelliği sayesinde, serbest radikallerle savaşma görevini üstlenir. Kanserli hücrelerin vücuda yayılmasını önleyecek kadar etkili olan bu faydalı meyve, vücuda zarar vermeye çalışan hücreleri temizler. Düzenli şekilde ve ölçülü miktarda tüketilen cennet hurması, sizi kanserden uzak tutacaktır. Tümörün yayılmasına engel olmak için cennet hurması tercih edebilirsiniz.

TANSİYONU DÜZENLER

Kan basıncının dengelenmesi pek çok hastalığı önlemektedir. Cennet hurması da bu göreve sahip bir besindir. Tansiyon değerleriniz sık sık değişiyorsa; cennet hurmasından ölçülü miktarda tüketerek kan basıncını kontrol altına alabilirsiniz. Ara öğünlerde tercih edeceğiniz cennet hurması kurusu ya da dilimleri, tansiyon düşüşüne engel olabilir.

YAŞLANMA KARŞITI OLARAK BİLİNİR

Cennet hurması cilde faydaları ile dikkatleri üzerine toplar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlayan cennet hurması, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Göz ve dudak kenarlarında oluşabilen kırışıklıklar için etkili olan cennet hurması, cildin daha genç bir görünüme sahip olmasına yardım eder. Cildi yağdan arındırarak daha canlı bir görünüm kazandırır. Yaşlanma karşıtı olarak bilinen cennet hurması, hücre hasarını da önlemektedir.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kalsiyum miktarı bakımından tatmin edici rakamlara sahip olan cennet hurması, kas gelişimine destek olur. 100 gram cennet hurmasında 27 gram kalsiyum yer alır ve bu oran sayesinde iskelet sistemi güçlenir. Çocukların daha güçlü kemik ve diş yapısına sahip olması da bu meyve sayesindedir. İleri yaşlarda kemik erimesi gibi durumları önlemek adına; düzenli ve ölçülü cennet meyvesi tüketilmelidir.

İLTİHABI TEMİZLER

C vitamini ve antioksidan maddeleri yapısında bulunduran cennet elması, iltihapların temizlenmesine yardım eder. İdrar yolunda oluşan enfeksiyonun önlenmesine ve atılmasına destek olan cennet hurması, vücudun arınmasını kolaylaştırır. Ciltteki iltihapların da kolayca temizlenmesine destek olmaktadır. Daha temiz ve arınmış bir beden için tüketebilirsiniz.