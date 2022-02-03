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  4. Sadece dumanında 4 binden fazla kimyasal var! Bir korkunç gerçek daha ortaya çıktı

Sadece dumanında 4 binden fazla kimyasal var! Bir korkunç gerçek daha ortaya çıktı

03.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara içenlerin kansere yakalanma riskinin çok daha fazla olduğu araştırmalar sonucunda kanıtlandı. Günde bir paket sigara içen bir kişinin, ağız kanserine yakalanma riski içmeyenlere oranla 9 kat daha fazla! Bu oran alkol de alınınca yüzde 15’e yükseliyor. Haberin detayları için…

Sadece dumanında 4 binden fazla kimyasal var! Bir korkunç gerçek daha ortaya çıktı

4 Şubat Dünya Kanser Gününde açıklama yapan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Günde 1 paket sigara içen bir kişinin, ağız kanserine yakalanma riski 9 kat fazla. Kişi yüksek konsantrasyon ile alkol de kullanıyorsa bu oran yüzde 15’e yükselebilir” dedi.

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“AĞIZ KANSERLERİNİN OLUŞMASINDA EN ÖNEMLİ FAKTÖR SİGARA VE ALKOL”

Uzmanlar, ağız kanserlerinin oluşmasında en önemli faktörün yüzde 65’lik oranla sigara ve tütün kullanımı olduğunu belirtiyor. Sigara dumanının içinde 4 binden fazla organik kimyasal madde bulunduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Semih Özbayrak, özellikle polisiklik nitrosominler denen kimsayasal madde grubunun kanser oluşumda 1 numaralı faktör olduğunu belirtti. Prof. Dr. Semih Özbayrak, hiç sigara içmeyen ile günde 1 paket içenler arasında ağız kanserine yakalanma riskinin 9 kat arttığını belirterek, “Kişi yüksek konsantrasyon ile alkol de kullanıyorsa bu oran yüzde 15’e yükselebilir” açıklamasını yaptı.

“GEÇ FARK EDİLMESİNİN NEDENİ HASTALARIN DURUMU CİDDİYE ALMAMASI”

Ağız kanserlerinin erken teşhisinde, diş hekimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Semih Özbayrak, çok görünür bir yerde olmakla birlikte bu kanser tipinde genellikle 3. veya 4. safhada kliniğe başvurulduğuna dikkat çekerek, “Bu kadar geç fark edilmesinin nedeni, öncelikle hastaların bu durumu ciddiye almamaları. Özellikte çıkartılabilir protez kullanan hastalar, hissettikleri acı ya da ağrıyı alıştıkları protez vurukları ile karıştırabilirler. İkinci neden ise gidilen tecrübesiz hekimlerin gereksiz tedavi denemeleriyle zaman kaybına neden olması” diye konuştu.

ERKEN TANI ÖNEMLİ!

Semih Özbayrak, açıklamasında: “Bu aşamadan sonra maalesef tüm tedavi yöntemleri kullanılsa bile 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 40’dır. Yani hastaların yüzde 60’ı maalesef hayatını kaybediyor.” diye konuştu. Buna mukabil, 2 cm’den küçük olan değişikliklerde ise erken tanı konduğunda hayatta kalma oranının yüzde 95’e çıktığını söyledi.

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“DİŞ HEKİMLİĞİ TEŞHİS KOYMADA EN ÖNEMLİ YERLERDİR”

Prof. Dr. Semih Özbayrak, ağız yüzeyinde oluşabilecek bozuklukların, hacim artmasının, kanamaların, kötü ağız kokusunun, çenedeki uyuşukluğun, diş sallanmasının ihmal edilmemesi gerektiğine değinerek, bu durumların ağız kanserlerinin ön işaretleri olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Ağız direkt görünen bir ortam. En sağlıklı teşhis, direkt muayene, biyopsi ve sinir testi ile yapılabilir” dedi. Ağız kanserlerinin teşhisinde üniversite diş hekimliği fakültelerinin çok önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Ağız sağlığı konusu biraz sahipsiz kalmış durumda. Diş Hekimleri diş odaklı, kulak burun boğaz uzmanları da daha çok boğazın gerisiyle ilgileniyor. Maalesef, YÖK tarafından da “Oral Diagnoz (Teşhis/Ağız Hastalıkları) eğitim alanından çıkarıldı. Bu kabul edilecek bir tutum ve davranış değil. Bu nedenle üniversitelerin diş hekimliği fakültesi klinikleri, teşhis ve tanı koymada en önemli yerlerdir” ifadelerini kullandı.

(DHA)


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kanser
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