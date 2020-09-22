Sadece ev temizliği ve hamur işlerinde kullanılmıyor! Karbonatın bu faydalarını daha önce duymadınız

Karbonat sirke ikilisi her evde doğal temizlik ürünü olarak çamaşır suyu ve yüzey temizleyici deterjanlarının önüne geçtiler. Açma, poğaça gibi lezzetli hamur işleri için de kullanılan karbonatın öyle faydaları var ki, şu saatten sonra artık evinizden hiç eksik etmeyeceksiniz. İşte karbonatın daha önce hiç duymadığınız faydaları.

‘Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir’ sorusunun cevabı artık belli oldu. Bir miktar suyun içine karbonatı dökün karıştırın ve sivrisineğin ısırdığı bölgeye sürün. 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla temizleyin. Verdiği rahatsızlık hissi anında geçecek.

Uzun süren bir çarşı pazar alışverişinden sonra ayaklarınız sızlamaya başladıysa çözümü karbonatta. İki buçuk litre suyun içine 3-4 çay kaşığı karbonat koyun ve ayaklarınızı bu suda bekletin. Ayaklarınızı inanılmaz bir şekilde rahatlatacak.

Bir bardak suyun içine bir çay kaşığı karbonatı ekleyin karıştırın ve için. Ne mide ekşimesi kalacak ne de şişkinlik.