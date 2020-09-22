Sadece ev temizliği ve hamur işlerinde kullanılmıyor! Karbonatın bu faydalarını daha önce duymadınız

Karbonat sirke ikilisi her evde doğal temizlik ürünü olarak çamaşır suyu ve yüzey temizleyici deterjanlarının önüne geçtiler. Açma, poğaça gibi lezzetli hamur işleri için de kullanılan karbonatın öyle faydaları var ki, şu saatten sonra artık evinizden hiç eksik etmeyeceksiniz. İşte karbonatın daha önce hiç duymadığınız faydaları.
‘Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir’ sorusunun cevabı artık belli oldu. Bir miktar suyun içine karbonatı dökün karıştırın ve sivrisineğin ısırdığı bölgeye sürün. 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla temizleyin. Verdiği rahatsızlık hissi anında geçecek.
Uzun süren bir çarşı pazar alışverişinden sonra ayaklarınız sızlamaya başladıysa çözümü karbonatta. İki buçuk litre suyun içine 3-4 çay kaşığı karbonat koyun ve ayaklarınızı bu suda bekletin. Ayaklarınızı inanılmaz bir şekilde rahatlatacak.
Karbonatı sadece ayaklarınızı dinlendirmek için değil aynı zamanda ayakkabılarda oluşan kötü kokuları yok etmek için kullanabilirsiniz. Ayakkabının içine göz kararı karbonatı serpiştirin ve öyle bırakın. Ertesi gün kokudan eser kalmadığını göreceksiniz.
Düdüklü tencere kullanmaktan çekiniyor musunuz? O zaman çare karbonat. Fasulye, mercimek, barbunya gibi pişmesi uzun sürebilen yemekleri yaparken içine birkaç çay kaşığı karbonat ilave edin. Mis gibi pişip yumuşacık olacaklar.
Doğal deodorant için hafif nemlendirilmiş pamuğun üzerine karbonat serpip koltukaltlarına sürebilirsiniz. Ter kokularına bu şekilde veda edeceksiniz.
Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı karbonatı ekleyip karıştırın ve gargara yapın. Bu sayede ağızdaki istenmeyen kokulara veda edeceksiniz.
Evde bir kediyle birlikte yaşıyorsanız kedi kumuna bir miktar karbonat ekleyerek, kumda oluşan ve etrafa yayılan kötü kokulara veda edebilirsiniz.
Kötü kokulardan kurtulmak için çöplerin içine de bir miktar karbonat serpebilirsiniz.
Termoslar kullanıldıktan bir süre sonra suyun metalle tepkimeye girmesi sonucu bir koku yaymaya başlarlar. Termosunuzu daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, termosun içine ılık su ve birkaç çay kaşığı karbonat koyup çalkalayın. Ardından temiz su ile iyice durulayın.
Dişlerinizi karbonatla fırçalayabilirsiniz. Ağızdaki korozif asitlerini etkisiz hale getiren karbonat ağız ve diş sağlığınızı korur.
Daha canlı daha sağlıklı açan çiçekler için çiçeklerinizi karbonatlı su ile sulayın. Çiçekleriniz size teşekkür edecek.
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