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Sadece havuç çorbasıyla binlerce bebeğin hayatını kurtaran doktor: Ernst Moro

14.09.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp tarihi asırlar boyunca büyük gelişim ve dönüşüm içine girdi. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ölümcül olduğu düşünülen pek çok hastalığın tedavisi bulundu. Sizler için çocuk sağlığı ve gelişimi üzerine çalışmalar yapan Ernst Moro’nun mucizevi buluşundan söz edeceğiz.

Sadece havuç çorbasıyla binlerce bebeğin hayatını kurtaran doktor: Ernst Moro

Ernst Moro, 1874'te o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Slovenya'nın Ljubljana kentinde doğdu . Avusturya'nın Graz kentindeki üniversitede okudu ve daha sonra Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde pediatri profesörü oldu. Pediatri, o günlerde Avrupa'da bağımsız bir tıp alanı olarak yeni gelişiyordu ve bebeklerde ölüm oranı çok yüksekti. Bu oran yaklaşık olarak %25’e ulaşıyordu. O zamanlar binlerce bebeğin ölmesinin en önemli nedenlerinden biri ishaldi. Doktor Moro bu bebekleri kurtarmanın bir yolunu bulmayı başardı ve çaresi aynı zamanda basit ve dahiceydi.

KENDİ TARİFİNİ GELİŞTİRDİ

havuç

Binlerce bebeğin ölümünü engellemek için Ersnt Moro, bebeklere kendi tarifine göre pişirilmiş havuç çorbası vermeyi önerdi. Moro’nun havuç çorbasında sadece 3 malzeme bulunuyordu. 500 gram havuç, 3 su bardağı su ve tuzdan oluşan bu tarif en kötü hallerinde bile bebeklerde ishali durdurdu. Bu tarif binlerce çocuğun kurtulmasına yardımcı oldu. Zamanla bu çare antibiyotikler ve ishal önleyici ilaçlarla değiştirildi, ancak o günlerde bebeklerde hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırmayı sağladı.

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