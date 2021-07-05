Bebeklerde iştahsızlık sebepleri nelerdir? Her yol denediğiniz halde yemiyorsa...

Bebeklerde iştahsızlık problemi ebeveyleri endişelendiren konular arasında yer alır. Uzmanlara danışmayı gerektiren durumlardan biri olarak görülen bebeklerde iştahsızlık sorununu ortadan kaldırmak için ilk önce demirden zengin besinleri öneririz. İkincisi çinko eksikliği var mı diye düşünürüz. Bu da ülkemizde çok sık karşılaştığımız bir sorun. Çünkü çinko tat duyusunda vardır ve genellikle çinko deniz ürünlerinde olduğu için çinkodan zengin beslenme bizim Türk tipi beslenmede yoktur. Dolayısıyla çinkodan zengin bir beslenme modeli ya da çinko desteği vererek iştahsızlığı engelleriz.

Bebeklerde iştahsızlık sorununun üçüncü nedeni ise kabızlıktır. Bir bebeğin her gün dışkılaması gerekir. Eğer bir bebek dışkılayamıyor ise, sert ve kuru, haftada bir dışkılıyorsa bu onun büyümesine engeldir.

Bir diğer iştahsızlık nedeni ise midede problem olmasıdır. Eğer çocuğun reflüsü varsa ya da midesinde gastriti, varsa midesi yavaş çalışıyorsa bu da çocuğun büyümesine engeldir, iştahsızlığa neden olabilir.

Sonuncusu ise çocukluk çağı depresyonlarıdır, ki bu da çocuğun gıdayı reddetmesi ile sonuçlanır ve çocuğun büyüme ve gelişmesi engellenir.

BEBEK İŞTAHI NASIL AÇILIR?

Bebeklerde iştahsızlık nedene göre tedavi edilir. Eğer çocuğun demir eksikliği varsa demirden zengin gıdalar, çinko eksikliği varsa çinkodan zengin gıdalar ya da ilaç olarak desteği, depresyonu varsa ona yönelik ya da sindirim sistemiyle ilgili problemi varsa yemeyen bir çocukta çocuğun kişiliğini, annenin kişiliğini iyi izlemek gerekir.

Anne depresyondaysa çocuğun beslenmesi de bozulur anne diyette ise çocuğun beslenmesi de bozuluyor. Yani iştahsızlık nedene göre tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Çünkü her çocuğun büyümeye hakkı vardır ve büyümenin yakın takip edilmesi annenin ve çocuk doktorunun elindedir.

Dolayısıyla annenin çocuğu büyümüyor ise, iştahsızlığı varsa, yemiyorsa o çocuğun mutlaka yediği ortamı değerlendirmesi lazımdır. Çünkü iştahın en önemli parametresi moraldir, çocuğun kendini iyi hissetmesidir. Bazen süslü gıda sunmak gerekebilir.

Çevresel faktörler de önemlidir, mesela evde yemeyi dışarıda yemeyi tercih eden çocuklar vardır. Tek başına yemek yemeyi istemeyebilir. Çocuk dışarıda arkadaşlarıyla yemek yemeyi isteyebilir. Dolayısıyla çocuğu arkadaşlarıyla, yalnız başına, annesinin moraliyle, hangi gıdaları yediğine, seçici bir çocuk olup olmadığı parametrelerini koyup tedavi etmemiz gerekir.



