Sadece kadınlara özel tek taksi şoförü: "Taksici abla" olarak biliniyor!

Kırıkkale’de direksiyon başına geçen tek kadın taksi şoförü Sevda Bozer, yalnızca kadın yolculara yönelik hizmetiyle kentte fark yaratıyor. 'Taksici abla' olarak tanınan 38 yaşındaki Bozer, güvenli ve konforlu ulaşım arayan kadınlardan yoğun ilgi görürken sunduğu bu özel hizmetin şehirde önemli bir ihtiyaca karşılık verdiği belirtiliyor.

Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü olan 38 yaşındaki Sevda Bozer, kentte yalnızca kadınlara ulaşım hizmeti sunuyor.

"TAKSİCİ ABLA" OLARAK BİLİNİYOR

Direksiyon başında mesai yapan Bozer, bu meslekten geçimini sağlıyor. Vatandaşlar arasında "taksici abla" olarak tanınan Bozer, kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Hizmeti kullanan kadınlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, bunun kentte önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti.

"KADINLAR ÇOK MUTLU"

Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapmayı planladığını belirten Sevda Bozer, yaptığı açıklamada, araç kullanmayı sevdiğini söyledi. Bozer, kentte bazı kadınların taksiye binmekte tereddüt yaşadığını gözlemlediğini belirtti. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla bu yola çıktığını ifade eden Bozer, "Kırıkkale'nin böyle bir taksiye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Taksiye binemeyen kadınlar var. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için böyle bir fikirle yola çıktık" dedi.

"BU İŞİ İLERLETMEK İSTİYORUM"

Kadınlara özel hizmet verdiklerini aktaran Bozer, "Çok mutluyum, kadınlar da çok mutlu. Müşterilerimin tepkileri çok güzel. Bizi sevdiler, sağ olsunlar destekliyorlar. Bundan eminim. Bu işi ilerletmek istiyorum, herkes duysun ve bilsin. Artık kadınların kendilerine özel bir araçları var" ifadesini kullandı.

"YOĞUN BİR TALEP VAR"

Gece ve gündüz fark etmeksizin hizmet verdiklerini dile getiren Bozer, kadınların istedikleri zaman kendisini arayarak taksi talep edebildiğini kaydederek, "Kadınlar çok mutlu, gülerek biniyorlar. ‘Abla, bu fikir nereden geldi' diyorlar. ‘İyi ki böyle bir şey düşündünüz' diyenler oluyor. Oldukça yoğun bir talep var. Şu an her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

