Sadece nefes alarak zayıflamak ister misiniz? Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi...

Kulağa ilginç gelse de kilolarınızdan sadece nefes alarak kurtulabilirsiniz. Uzun nefes alma diyeti size gün içerisinde ayıracağınız kısa süreler ile bel bölgesindeki yağlarınızdan kurtulma imkanı sunuyor!

UZUN NEFES DİYETİ NEDİR?

Uzun nefes diyeti size sadece nefes alarak zayıflama imkanı sağlayan bir yöntem. Bir Japon tekniği olan bu yöntem tesadüf eseri bulunur. Sırt ağrılarından şikayetçi olan Japon aktör Ryosuke Miki doktora gider. Doktoru Miki'ye egzersiz yapmasını önerir. Verilen egzersizleri birkaç hafta yaptıktan sonra Miki, bel bölgesindeki fazlalıklardan kurtulduğunu fark eder. Bununla birlikte birkaç hafta gibi kısa bir sürede toplam 13 kilo verir. Miki'nin yaptığı ise yalnızca doğru nefes almak olur.

UZUN NEFES ALMA YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Unutmayın bu yöntemde en önemli adım nefes alışverişiniz! Derin aldığınız her nefes yağ yakım hızınızı arttırır. Bu yüzden 3 saniye nefes alıp 7 saniye verme noktasında dikkatli olmalısınız. Her gün uygulamaya da önem göstermelisiniz.