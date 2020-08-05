Sadece nefes alarak zayıflamak ister misiniz? Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi...

Kulağa ilginç gelse de kilolarınızdan sadece nefes alarak kurtulabilirsiniz. Uzun nefes alma diyeti size gün içerisinde ayıracağınız kısa süreler ile bel bölgesindeki yağlarınızdan kurtulma imkanı sunuyor!
UZUN NEFES DİYETİ NEDİR?
Uzun nefes diyeti size sadece nefes alarak zayıflama imkanı sağlayan bir yöntem. Bir Japon tekniği olan bu yöntem tesadüf eseri bulunur. Sırt ağrılarından şikayetçi olan Japon aktör Ryosuke Miki doktora gider. Doktoru Miki'ye egzersiz yapmasını önerir. Verilen egzersizleri birkaç hafta yaptıktan sonra Miki, bel bölgesindeki fazlalıklardan kurtulduğunu fark eder. Bununla birlikte birkaç hafta gibi kısa bir sürede toplam 13 kilo verir. Miki'nin yaptığı ise yalnızca doğru nefes almak olur.
UZUN NEFES ALMA YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
Unutmayın bu yöntemde en önemli adım nefes alışverişiniz! Derin aldığınız her nefes yağ yakım hızınızı arttırır. Bu yüzden 3 saniye nefes alıp 7 saniye verme noktasında dikkatli olmalısınız. Her gün uygulamaya da önem göstermelisiniz.
Bu yöntemdeki en önemli noktalardan biri duruşunuz. Bir ayağınızı öne diğer ayağınızı arkaya koymalısınız. Ağırlığınızı arkada duran ayağa vermelisiniz. Duruşu sabitledikten sonra tüm vücudu sıkmalısınız. Tüm kaslarınızın sıkı halde olması nefes aldıkça yağlarınızın yakılmasına yardımcı olur.
Duruşu ayarlamanızın ardından tekniğin asıl kısmına gelirsiniz. Artık aldığınız nefesi 3 saniyeye sabitlemeye çalışmalısınız. 3 saniye boyunca yavaş yavaş nefes almalısınız. Nefes alırken vücudunuzun iki yanında duran kollarınızı başınızın üzerine doğru kaldırmalısınız.
BU YÖNTEMİ NE ZAMAN VE KAÇ DAKİKA UYGULAMALISINIZ?
Uzun nefes alma yöntemini, ortalama 2 dakikalık periyotlarla 10 dakika sürecek kadar uygulamalısınız. Bu yöntemden sonuç elde edebilmeniz için ise ortamı doğru seçmelisiniz. Kapalı bir ortam yerine oksijenin bol olduğu sessiz bir açık alanda uygulamanız alacağınız oksijen miktarını arttırır.
Tekniği uygulamanız için önerilen iki farklı zaman dilimi var. Sabah yataktan kalktıktan sonra uygulayabilirsiniz. Henüz güne başlamadan önce hem stresinizi azaltmanıza hem de yağ yakımını hızlandırmanıza yardımcı olur. Bir diğer zaman dilimi ise gece uykusunun hemen öncesi. Uyumadan önce de uzun nefes alma yöntemini uygulayabilirsiniz.
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