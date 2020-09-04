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Sadece tenis topu kadar: RCM minik cerrahi robotu doktorların en büyük yardımcısı olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Harvard Wyss Enstitüsü ve Sony, RCM adında minik bir cerrahi robot tasarladı. Tenis topu büyüklüğündeki katlanabilir cerrahi robot, hassas ameliyatlarda doktorların en büyük yardımcısı olmaya aday.

Sadece tenis topu kadar: RCM minik cerrahi robotu doktorların en büyük yardımcısı olabilir!

Cerrahi müdahalelerde çok ama çok hassas hareket etmek gerektirebiliyor. Bu yüzden cerrahlar, mikroskobik ölçekte gerçekleşen ameliyatlarda çeşitli araçlardan yardım alıyorlar. Teknoloji de bu anlamda doktorların yardımına koşuyor. Harvard Wyss Enstitüsü ve Sony ortaklığında geliştirilen RCM minik cerrahi robotu da bunun bir örneği.

RCM ROBOTU MİKROSKOBİK İŞLEMLERE İZİN VERİYOR

RCM, sadece bir tenis topu büyüklüğünde. Ancak yaptıkları boyundan daha yüksek. Origami sanatından esinlenerek tasarlanan RCM, cerrahi operasyonlarda kullanılmak için geliştirildi. Robot, üç doğrusal düzlemde hareket edebiliyor. Doktorlar çok ama çok minik hareketleri robot sayesinde gerçekleştirebiliyor. Böylece robot, göz küresinin arkasındaki kılcal damarlarda mikroskobik işlemler yapabiliyor, damarlara sıvı dahi enjekte edebiliyor. Onun bu başarısını bazı testler de ortaya koymuş durumda.

RCM Robot-2

YÜZDE 65 DAHA VERİMLİ

Araştırmacılar, incelemelerinde robotu izleme testine soktular. Testin sonucunda sadece bir tenis topu büyüklüğünde olan minik cerrahi robotun, cerrahların el ile gerçekleştirdiği ince hareketlere göre yüzde 68 daha verimli olduğu gözlendi. Fakat sonuçlar gayet başarılı olsa da size üzücü bir haberimiz var.

RCM Robot-1

RCM BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

Robot testlerden başarıyla ayrılsa da önünde aşması gereken daha çok yol var. Zira, robotun ameliyathanelerde aktif bir şekilde kullanılması için geliştirilmeye devam etmesi şart. Ancak gelecekte bir gün her ameliyathanede sadece bir tenis topu kadar büyüklüğü olan bir cerrah görmemiz mümkün.

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