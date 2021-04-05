Sadece turistik adada toplu aşılama başladı!

Tayland'da toplu aşılama işlemi başladı. Sadece Phuket Adası’nda yapılan aşılamadan 2 ay sonra Tayland'da yaşayanlara da aşılama yapılacak. Ülkenin geri kalanının 2 ay sonra aşılanmasındaki en büyük sebep ise turizm.

1 Temmuz'a kadar 460 bin kişinin aşılanması beklenirken, turistlerin gelmeye başlamasıyla aşılanmış olanlar için karantina sürecinin de uygulanmayacağı duyuruldu.

Bununla birlikte, Phuket'in kendi uluslararası havalimanı da bulunuyor, bu da turistlerin Tayland nüfusunun geri kalanı için herhangi bir riski oluşturmadan adayı ziyaret edebilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Phuket Vali Yardımcısı Piyapong Choowong Reuters'e yaptığı açıklamada, "Adadaki nüfusun yüzde 70-80'ine bağışıklık kazandırabilirsek, karantinaya ihtiyaç duymadan aşılanmış yabancı turistleri kabul edebiliriz" dedi.

PANDEMİYLE TURİZM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Phuket Adası hem dünya turizminde tercih edilen bir yer hem de Tayland'ın ekonomisinde merkez rolünde.

Ülkede, yabancı turistlerin harcamaları, salgın öncesi GSYİH'nın yüzde 11-12'sini oluşturuyordu. Ancak pandeminin ortaya çıkışıyla sektörde geçen yıldan bu yana 1, 45 milyon iş kaybı yaşandı. 2020'de Tayland'ı yalnızca 6,7 milyon yabancı turist ziyaret ederek 11 milyar dolar harcadı. 2019'da bu rakam 61 milyar dolardı.

