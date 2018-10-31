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Sadettin Saran'a sosyal medyadan hakarete dava...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ÜNLÜ işadamı Sadettin Saran'a geçen yıl sosyal medya hesabı üzerinden "Bu kulübe başkan olmaz" diyerek küfürlü paylaşımda bulunarak hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılan İbrahim Egemen Kütükçüoğlu'na "Hakaret" suçundan dava açıldı.  İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sadettin Saran'ın avukatı aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ÜNLÜ işadamı Sadettin Saran'a geçen yıl sosyal medya hesabı üzerinden "Bu kulübe başkan olmaz" diyerek küfürlü paylaşımda bulunarak hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılan İbrahim Egemen Kütükçüoğlu'na "Hakaret" suçundan dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sadettin Saran'ın avukatı aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi. Şikayet dilekçesinde, 1 Mart 2017'de sosyal paylaşım sitesi olan Twitter'da şüpheli İbrahim Egemen Kütükçüoğlu'nun, Sadettin Saran hakkında "Bu kulübe başkan olamaz" yazıp küfürlü paylaşımda bulunduğu ifade edildi. Şüphelinin savcılıkça alınan savunmasında, hesabı kullandığını kabul ettiği, ancak bu paylaşımı yaptığını hatırlamadığını, kendisi göndermişse de özür dilediğini söylediği anlatıldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI
İddianamede şüpheli Kütükçüoğlu'nun şikayetçi Sadettin Saran ile uzlaşması için dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği, ancak tarafların uzlaşamadığı vurgulandı. Savcılık, suçu işlediğine dair yeterli delil olduğunu belirterek şüpheli Kütükçüoğlu hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Kütükçüoğlu önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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