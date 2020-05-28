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Koronadan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 09:21 | Son Güncelleme

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde sadık bir köpek, Kovid-19'dan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi.

Koronadan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi

Yerel gazete Oriental Daily News’in aktardığına göre, üubat ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir Vuhan sakini hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Hastanın köpeği, hastaneden çıkmayı redederek sabırla sahibinin dönüşünü beklemeye devam etti.

Nisan ayında, hastanede mağazası bulunan bir kadın, köpeği farkederek onunla ilgilenmeye başladı.

Köpeğe Çincede 'Küçük Hazine' anlamına gelen 'Şiao Bao' adını veren kadın, "Mağazadan bir süreliğine ayrıldığımda köpek kapının önüne yatıyor ve onu korumama yardım ediyor" dedi.

Mağazanın sahibi kadın, Şiao Bao'yu evde barındırmaya çalıştığını, ancak köpeğin her seferinde hastaneye döndüğünü belirterek, "Şiao Bao konuşamasa da sahibini aramaya devam ettiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin hastanede bulunması yasak olduğundan, sadık köpek tıp merkezini terk etmek zorunda kaldı. Şiao Bao, ona yeni bir ev bulmaya söz veren yerel bir hayvan barınağına teslim edildi.

Geçen yılın haziran ayında da, ABD'nin New Jersey eyaletinde bir köpek, ölen sahibini hastanedeki yatağının yanından günlerce ayrılmayarak geri dönüşünü beklemişti.

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