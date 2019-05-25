HABER

Sadr yanlılarından Irak'ın "ABD-İran çekişmesinden uzak tutulması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 02:48 | Son Güncelleme

Sadr yanlılarından Irak'ın "ABD-İran çekişmesinden uzak tutulması" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat ve ülkenin bazı illerinde Irak'ın "ABD-İran çekişmesinden uzak tutulması" talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanında toplanan göstericiler, Irak'ın bölgedeki "İran-ABD çekişmesinden uzak tutulmasını" istedi.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'ın Bağdat'taki temsilcisi İbrahim el-Cabiri, gösteride yaptığı konuşmada, çok sayıda Iraklının, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılmak üzere sokağa çıktığını ve halkın savaşlardan korunması için hükümetten gerçek barış ve egemenlik yollarını aramasını talep ettiğini söyledi.

Cabiri, "Irak halkına başka bir savaşın daha dayatılmasını istemiyoruz." dedi.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Aydın’da pitbull dehşetiAydın’da pitbull dehşeti
Türk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenlediTürk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri ırak Sadr yanlıları

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

Feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

TEM'de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.