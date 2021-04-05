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Sadri Alışık: Google'ın Doodle yaptığı Türk sinemasının unutulmaz ismi

05.04.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, 1995'te hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık için sanatçının 96. doğum gününde özel bir doodle hazırladı.

Sadri Alışık: Google'ın Doodle yaptığı Türk sinemasının unutulmaz ismi

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, 1995'te hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık için sanatçının 96. doğum gününde özel bir Doodle hazırladı.

Google tarafından kutlama amacıyla geçici bir süreliğine arama motoru logosu üzerinde yapılan özel değişikliklere Doodle deniyor.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştı. İlk animasyonlu Doodle, 2010 yılında İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronom Isaac Newton'un anısına yapılmıştı. İlk interaktif Doodle ise aynı yıl Japonya'!da tasarlanan video oyunu Pac-Man'in 30. yıl dönümü için hazırlanmıştı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.

Sadri Alışık kimdir**?**

Google'ın doğum gününde unutmadığı Sadri Alışık ise 5 Nisan 1925'te İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu. Alışık, çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'nu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi.

Sadri Alışık sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıktı. 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

Alışık sinemaya ise 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile adım attı. 1961-62'de Nejat Saydam'in yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisinde; 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti.

Yaşamı boyunca 200'den fazla filmde rol alan Alışık; Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onun anısına, sinema ve tiyatro sanatçısı eşi Çolpan İlhan'ın kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri veriliyor.

Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık da Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasında gösteriliyor.

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