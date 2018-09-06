Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

2018 Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 üniversiteye rektör atadı. Bunlardan biri Eskişehir Anadolu Üniversitesi oldu. Naci Gündoğan'ın yerine atanan isim ise Şafak Ertan Çomaklı oldu. Şafak Ertan Çomaklı daha önce Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev almıştı.
ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?
05 Kasım 1975 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2004 yılında doktorasını tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi.
Annesi Gazeteci yazar Zekiye Çomaklı, babası ise eski Aşkale Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çomaklı'dır.
Aynı yıl Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Yrd.Doç olarak atandı. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçenti oldu.
Şafak Ertan Çomaklı, daha önce Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nin müdürlük görevini üstlenmekteydi. 2018 yılında 06 Eylül 2018'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi
Şafak Ertan Çomaklı Akademik Görev Geçmişi;
Yönetim Kurulu Üyeliği: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010
Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniversitesi İİBF Siyaset ve Sosyal Bilimler, 2006 – 2009
Fakülte Kurul Üyeliği: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2009
Mali Hukuk ABD Başkanı: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010
Yönetim Kurulu Üyesi: Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, 2010
Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk, 2010
Doktora Burs Ödülü, Milli Prodüktivite Merkezi, 2004
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