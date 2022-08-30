SAFER AYI DUASI, İBADETLERİ VE TESBİHLERİ: Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün?

Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri; bu ayın başlangıcıyla birlikte internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı hadisler, bu ayın anlamını belirtmektedir. Peki Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün? İşte Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri...

SAFER AYI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Safer ayı 28 Ağustos'ta başladı. Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 26 Eylül'de bitecek.

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

Kevser Sûresi,

İhlâs Sûresi,

Ayetel Kürsi,

Felâk Sûresi,

Fatiha,

Nâs Sûresi,

Estağfirullah El Azime,

Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Öte yandan her vakitte olduğu gibi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunması, zikir ve tesbihatta bulunulması önerilmektedir.

