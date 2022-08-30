HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SAFER AYI DUASI, İBADETLERİ VE TESBİHLERİ: Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün?

SAFER AYI DUASI, İBADETLERİ VE TESBİHLERİ: Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün?

30.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri; 28 Ağustos itibariyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bu ay "bela ayı" olarak da nitelendirilir. Fakat bu durum Cahiliye devrinden kalma bir hurafedir. Birçok vatandaş internette "Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün?", "Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri...

SAFER AYI DUASI, İBADETLERİ VE TESBİHLERİ: Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün?

Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri; bu ayın başlangıcıyla birlikte internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı hadisler, bu ayın anlamını belirtmektedir. Peki Safer ayı anlamı ve önemi nedir, ne zaman bitecek, hangi gün? İşte Safer ayı duası, ibadetleri ve tesbihleri...

SAFER AYI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Safer ayı 28 Ağustos'ta başladı. Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 26 Eylül'de bitecek.

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

  • Kevser Sûresi,

  • İhlâs Sûresi,

  • Ayetel Kürsi,

  • Felâk Sûresi,

  • Fatiha,

  • Nâs Sûresi,

  • Estağfirullah El Azime,

  • Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Öte yandan her vakitte olduğu gibi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunması, zikir ve tesbihatta bulunulması önerilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! İstanbul dahil kuvvetli sağanak geliyorDikkat! İstanbul dahil kuvvetli sağanak geliyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durumSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum
Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...
Anahtar Kelimeler:
safer ayı safer ayı duası safer ayı ne zaman safer ayı ne zaman bitiyor safer ayı nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.