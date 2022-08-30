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Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı nedir, bela ayı mı?

30.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ağustos'ta başlayan Safer ayının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu ay "bela ayı" olarak da nitelendirilir. Fakat bu durum Cahiliye devrinden kalma bir hurafedir. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı nedir, bela ayı mı?

Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı nedir, bela ayı mı?

Safer ayı 28 Ağustos itibariyle internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı hadisler, bu ayın anlamını belirtmektedir. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı nedir, bela ayı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Safer ayı 28 Ağustos'ta başladı. Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 26 Eylül'de bitecek.

SAFER AYI NEDİR?

Safer ayı bazı felaketlerin meydana geldiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

SAFER AYI BELA AYI MI?

Ad kavmi gibi birçok kavim, kendilerinin helak olmasına neden olan günahlar işlemişlerdir. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Bu nedenle Safer ayı 'bela ayı' olarak nitelendirilmiştir. Ama bu durum Cahiliye devrinden kalma bir hurafedir.

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

  • Kevser Sûresi,

  • İhlâs Sûresi,

  • Ayetel Kürsi,

  • Felâk Sûresi,

  • Fatiha,

  • Nâs Sûresi,

  • Estağfirullah El Azime,

  • Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Öte yandan her vakitte olduğu gibi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunması, zikir ve tesbihatta bulunulması önerilmektedir.

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