SAFER AYI TARİHİ 2023: Safer ayı ne zaman başlıyor, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi

Safer ayı ile ilgili detaylar 17 Ağustos 2023 Perşembe günü öncesi hız kazandı. Bu yıl, Muharem ayının ilk günü 19 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geldi. Safer ayı ise Muharrem ayından sonra geliyor. Birçok kişi arama motorlarında Diyanet dini günler takvimini araştırıp "2023 Safer ayı ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı 28 Ağustos'ta başladı. Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 26 Eylül'de bitecek.

Safer ayı 2023 yılında 17 Ağustos Perşembe günü başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Safer ayı 15 Eylül'de sona erecek.

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

Kevser Sûresi,

İhlâs Sûresi,

Ayetel Kürsi,

Felâk Sûresi,

Fatiha,

Nâs Sûresi,

Estağfirullah El Azime,

Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Öte yandan her vakitte olduğu gibi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunması, zikir ve tesbihatta bulunulması önerilmektedir.

