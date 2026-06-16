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Safra kesesi ve pankreasa düşman! Zayıflama iğnesi öncesi yapılması gerekiyor

Radyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Duman, son dönemde yaygınlaşan zayıflama iğnelerinin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek, tedavi öncesinde yapılacak radyolojik değerlendirmelerin muhtemel risklerin önceden belirlenmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Safra kesesi ve pankreasa düşman! Zayıflama iğnesi öncesi yapılması gerekiyor

Radyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Duman, özellikle safra kesesi, pankreas ve karaciğer hastalıkları bulunan bireylerde tedavi planlamasının dikkatle yapılması gerektiğini belirtti.

Dr. Duman, "Zayıflama amacıyla kullanılan ilaçlar mutlaka hekim değerlendirmesi sonrasında başlanmalıdır. Bazı hastalarda mevcut ancak fark edilmeyen karaciğer yağlanması, safra kesesi taşları veya pankreasla ilgili problemler bulunabiliyor. Görüntüleme yöntemleri sayesinde bu durumlar önceden tespit edilerek daha güvenli bir tedavi planı oluşturulabilir" dedi.

Safra kesesi ve pankreasa düşman! Zayıflama iğnesi öncesi yapılması gerekiyor 1

HANGİ RADYOLOJİK TETKİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Uzm. Dr. Ayhan Duman, tedavi öncesinde hastanın klinik durumuna göre çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabileceğini belirterek, "Karaciğer yağlanması ve karaciğer yapısının değerlendirilmesinde ultrasonografi, Safra kesesi taşı veya safra yolları problemlerinin araştırılmasında ultrasonografi, Pankreasın ayrıntılı incelenmesi gereken durumlarda MR ve diğer ileri görüntüleme yöntemleri, Karın içi organların genel değerlendirilmesinde radyolojik incelemeler. Her hastaya aynı tetkikin yapılması gerekmese de özellikle risk faktörleri bulunan bireylerde görüntüleme yöntemleri önemli bilgiler sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Safra kesesi ve pankreasa düşman! Zayıflama iğnesi öncesi yapılması gerekiyor 2

SAFRA KESESİ VE PANKREAS SAĞLIĞINA DİKKAT

Hızlı kilo kaybının bazı kişilerde safra kesesi problemlerini artırabileceğini belirten Uzm. Dr. Ayhan Duman, özellikle daha önce safra taşı öyküsü bulunan hastaların dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Duman, "Karın ağrısı, bulantı, kusma veya sindirim sistemiyle ilgili beklenmeyen şikayetler ortaya çıktığında radyolojik değerlendirme büyük önem taşıyor. Erken tanı sayesinde muhtemel komplikasyonlar daha hızlı yönetilebiliyor" şeklinde konuştu.

Safra kesesi ve pankreasa düşman! Zayıflama iğnesi öncesi yapılması gerekiyor 3

TEDAVİDE KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM ÖNEMLİ

Obezite tedavisinin yalnızca ilaç kullanımından ibaret olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Ayhan Duman, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve uzman hekim takibinin sürecin temel unsurları olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Ayhan Duman, "Her bireyin sağlık geçmişi farklıdır. Bu nedenle tedavi öncesinde yapılacak klinik ve radyolojik değerlendirmeler, hem tedavinin başarısını artırmak hem de muhtemel riskleri azaltmak açısından önemli bir adımdır" diye konuştu.

Safra kesesi ve pankreasa düşman! Zayıflama iğnesi öncesi yapılması gerekiyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
safra kesesi Karaciğer‎ Pankreas‎ zayıflama iğnesi
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