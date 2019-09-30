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Safra kesesinden bini aşkın taş çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının safra kesesindeki bin 50 taş, ameliyatla alındı

Şanlıurfa'da, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 23 yaşındaki kadının safra kesesinden bin 50 taş çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir devam eden karın ağrısı şikayetiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine başvuran ve ismi açıklanmayan kadın hasta, tedavi altına alındı.

Genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Metin Yalçın ve beraberindeki ekip tarafından ameliyata alınan kadının safra kesesinden bin 50 taş çıkarıldı.

Yalçın, kadının şiddetli karın ağrısının yanı sıra şişkinlik ve bulantı şikayeti olduğunu, ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Hastayı laparoskopik teknikle ameliyat ettiklerini bildiren Yalçın, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl Devlet Hastanesi safra kesesi Şanlıurfa taş

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