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Safra yollarından 100’den fazla taş ameliyatsız çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastanın safra yollarından büyüklükleri 3 milimetre ile 1,5 santimetre arasında değişen 100’den fazla safra taş ameliyatsız olarak ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo-pankreatografi) işlemiyle çıkarıldı.Daha önce safra kesesinden ameliyat olan Muttalip Örs (40), bir süredir karın sağ üst tarafında ağrı, ateş, sarılık, bulantı, iştahsızlık, beslenememe ve kilo kaybı şikâyetleri ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastanın safra yollarından büyüklükleri 3 milimetre ile 1,5 santimetre arasında değişen 100’den fazla safra taş ameliyatsız olarak ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo-pankreatografi) işlemiyle çıkarıldı.
Daha önce safra kesesinden ameliyat olan Muttalip Örs (40), bir süredir karın sağ üst tarafında ağrı, ateş, sarılık, bulantı, iştahsızlık, beslenememe ve kilo kaybı şikâyetleri ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastanın yapılan tetkik ve değerlendirmelerinde karaciğer ve özellikle safra yolu testlerinde aşırı yükseklik olduğu, hem karaciğer içinde hem de karaciğer dışındaki safra yollarındaki çok sayıda taşın safra yollarını tıkadığı, hayatı tehdit edebilen safra yolu enfeksiyonu-kolanjit olduğu tespit edildi. Bu taşların temizlenmesi amacıyla, hasta anestezi eşliğinde uyutularak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Güngör tarafından ERCP işlemine alındı.

“100’den fazla safra taşı ince bağırsaklara düşürüldü”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Gökhan Güngör, “Yaklaşık 45 dakika süren işlemde ağızdan kameralı duodenoskop cihazı ile girildi, safra yollarının ince bağırsaklara açılma yeri bulundu. Bu ağız sfinkterotomi adı verilen bir işlemle kesilerek genişletildi ve daha sonra safra yollarının içi balon ile sıvazlanarak büyüklükleri 3 mm ile 1,5 cm arasında değişen 100’den fazla safra taşı ince bağırsaklara düşürüldü” diye konuştu.
İşlemi gerçekleştiren Doç. Dr. Gökhan Güngör, hastanın safra yolları temizlendikten sonra şikayetlerinin günler içinde düzeldiğini, karaciğer testlerinin normale döndüğünü, genel durumunun iyileşerek, işine gücüne başladığını belirtti. Ayrıca rezidü denilen kalıntı taşlar veya bundan sonra oluşabilecek yeni taşlar açısından hastayı takipte tutacaklarını ve gerekirse tekrar temizleyeceklerini kaydetti.

100’den fazla taş tek seansta temizlendi
ERCP işlemiyle ilgili bilgiler de veren Doç. Dr. Güngör, bu işlemle safra yolarındaki taş ve çamurların ameliyatsız temizlenebileceğini, ayrıca safra yollarında tıkanmalara yol açan darlık ve tümörlere yönelik stent takılarak, safra akımının sağlanabileceğini kaydetti. Doç. Dr. Güngör, ERCP işleminin ülkemizin başka hastanelerinde de yapılabildiğini, bu vak’anın temel özelliğinin 100’den fazla taşın tek seansta temizlendiğini, bu işlemin kendileri için de enteresan ve farklı bir deneyim olduğunu bildirdi.
Doç. Dr. Güngör, bu ilginç vak’anın 21-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirilen 2019 Dünya Gastroenteroloji Kongresinde de Poster sunumu olarak paylaşıldığını sözlerine ekledi.

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