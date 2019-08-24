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Safranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:09 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 10 yaşındaki kızının gözü önünde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki için toplanan aralarında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de bulunduğu yaklaşık 100 kadın, 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır' ve 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizlerle, 'Kadına şiddete hayır' sloganları atarak, eylem yaptı.

Safranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 10 yaşındaki kızının gözü önünde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki için toplanan aralarında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de bulunduğu yaklaşık 100 kadın, 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır' ve 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizlerle, 'Kadına şiddete hayır' sloganları atarak, eylem yaptı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte yaklaşık 100 kadın, Misak-ı Milli Meydan'ında toplandı. Kadınlar, 'Cehaletin tek korkusu kadınlar, çünkü kadın öğrenirse çocuklarına öğretir', 'Kadınlar kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değildir', 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır', 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizleri açıp 'Kadına şiddete hayır' sloganları attı. CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da kadınlara destek verdi. Başkan Elif Köse, eylemde şöyle konuştu:
"Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından öldürüldü. Öldürüldüğünde yanlarında 10 yaşındaki kızları vardı. 10 yaşındaki kızın 'Anne lütfen ölme' sözleri, annesinin 'Ölmek istemiyorum' çığlığına karıştı"
'EMİNE BULUT'UN SÖZLERİ BU KADERİ PAYLAŞAN TÜM KADINLARIN ÇIĞLIĞI'
Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Köse konuşmasına şöyle devam etti:
"Emine Bulut'un sözleri bu kaderi paylaşan tüm kadınların çığlığıdır. Türkiye'de kadın cinayetleri durmak, azalmak bilmezken sadece 2019 yılının ilk 6 ayında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 214 kadın hayattan koparıldı. 2003 yılından bugüne kadın cinayetlerindeki artış oranı ise yaklaşık %400. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Yaşam hakkı, savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler. Devlet, toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulduğu, kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye’ye yine kadınlar hayat verecektir. Emine Bulut'a rahmet diliyor, tün benliğimizle kadına şiddete hayır diyoruz."
Protesto alkışlarla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Safranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto ettiSafranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto ettiSafranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto ettiSafranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

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