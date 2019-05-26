HABER

Sağ partileri toplantıya çağıran Netanyahu'ya Liberman'dan olumsuz yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan sürede sona yaklaşılırken Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümet çıkmazına çözüm bulmak için tüm sağ parti liderlerini akşam toplantıya davet etti - Netanyahu'nun çağrısına mecliste 5 milletvekiliyle kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'dan olumsuz yanıt geldi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mecliste temsil edilen sağ partilerin liderlerini, koalisyon hükümetinin kurulmasının önündeki en önemli engel olarak gösterilen askerlik yasa tasarısını görüşmek üzere toplantıya çağırdı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda Netanyahu, yeniden erken seçime gidilmesini engellemek amacıyla zorunlu askerlik yasa tasarısına ilişkin yeni önerisi olduğunu belirterek, Meclisteki tüm sağ partilerin liderlerine bu akşam bir araya gelmeyi teklif etti.

Sağcı bir hükümetin kurulması ve gereksiz yere yeniden erken seçime gitmeyi önlemek için "son kez" çaba harcadığını söyleyen Netanyahu, "Sunacağım askerlik yasa tasarısı, İsrail ordusu tarafından oluşturulan ilkelere ve onun verilerine dayanıyor. Bu nedenle bu tasarının reddedilmesine hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

- Netanyahu'nun davetine Liberman'dan ret

Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan Başbakan'ın davetine olumsuz yanıt geldi.

Önceki açıklamalarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin de (Haredi) askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmemesi halinde koalisyona katılmayacağını ve kurulacak azınlık hükümetine de destek vermeyeceğini dile getiren Liberman, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Konuşacak bir şey yok." diyerek Netanyahu'nun davetine katılmayacağını ifade etti.

Koalisyon hükümetini kurması için Netanyahu'ya tanınan süre çarşamba akşamı dolacak. Liberman'ı ikna etmeye çalışan Netanyahu ve partisi Likud, bugün yaptıkları açıklamalarla erken seçim seçeneğinin gündemde olduğunu dile getirerek eski Savunma Bakanı üzerinde baskı kurmaya çalışmıştı.

- Netanyahu'nun işi zor

Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

Liberman'ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile Yahudi Birleşik Tevrat Partisinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önceden yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

- Tartışmaların odağındaki askerlik yasası

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulmasının önünde en büyük engel gösteriliyor.

Söz konusu tasarı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de yasalar gereği Yeşiva'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Kanlı infaz! Kurşun yağdırdıKanlı infaz! Kurşun yağdırdı
Sancaktepe'de bir binanın girişinde çökmeSancaktepe'de bir binanın girişinde çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.