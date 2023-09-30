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Ekrem İmamoğlu'dan yağış uyarısı: Acil bir durum olmadığı takdirde dışarı çıkmayın

30.09.2023 19:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yağışla ilgili son durumu sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, saat vererek acil ihtiyacı olmayanların dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Ekrem İmamoğlu'dan yağış uyarısı: Acil bir durum olmadığı takdirde dışarı çıkmayın

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'da beklenen yoğun yağış hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Meteoroloji birimimiz, bu akşam saat 21.00-22.00 civarında İstanbul'da etkili bir yağış süreci başlayacak. Biraz geç başlayabiliyor. Bu akşam bütün İstanbul etkili bir şekilde yaşayacak. Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak yağış miktarı olacak. Örneğin İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan yağmurun üstüne böyle bir yağış aldığı takdirde ortalama 1 yılda alınan yağış 3 günde alınmış olacak. Arnavutköy, Başaksehir, Çatalca bu bahsettiğimiz oranda yağış düştüğü takdirde 1 yılda alınacak yağışı 3 günde almış oluyor. Bu tür afet anlarına etkili hazırlıkları yapıyoruz. Belediyemiz 5 binin üzerinde kadrosuyla 4927 personel sayımız var buna metro gibi ilave personel katkılarımızı da katarsak bu sayının 5500'lere çıkabileceğini söyleyebilirim. Personelimiz sahada olacaktır. Toplamda araç ve iş makinası sayımız da 2 bin 43 olacak. Dolayısıyla biz tüm ekiplerimizle hazırlıklı bir biçimde süreci takip ediyor olacağız. Yönetici arkadaşlarım da bu kumanda masasında gerekli müdahaleleri yapıyor olacaklar..."

AKŞAM 21.00-22.00 ARASI ACİL BİR DURUM YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN!

Bu akşamınızı 21.00-22.00 saatleri itibariyle mümkün olduğu kadar tedbirli, acil bir durum olmadığı takdirde dışarı çıkmamanızı öneriyorum. İş yeri sahipleri belli noktalarda mesai esnasında tedbiri sıkıntılı olabilecek fabrika ve bodrum katlarda imalat yapanların dikkat etmesi bizim bu akşamı en az sıkıntıyla geçirmemize sebep olacaktır.

Vatandaşlarımızın, işletmelerin kendi saha içerisinde olan kanal temizliklerini tıkanıkları önceden tedbirlerini almış olmalarını bu tür baskınların önünü kesecek veya azaltacaktır.

SOKAK HAYVANLARINI ÖNEMSİYORUZ

Sokak canlılarını da önemsiyoruz. Hayvancılıkla uğraşılan alanları da takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri aldık.

7 MİLYON METREKÜP DOLDU!

Hem iklim değişikliği ile mücadelede, hem İstanbul'da aldığımız tedbirler 150'ye yakın yaptığımız çalışmalar karşılığını vermiştir. Sihirli değnek yok evet ne yazık ki İstanbul'un 25 yıllık sorunları var. 5 yılda bunu düzeltmemiz mümkün değil. Kendi deneyimlerinizden eğer kalmamanız gereken bir noktada duruyorsanız durmayın. Bizden her türlü desteği istediğinizde arkadaşlarımızın sizlere yardımcı olacağından şüpheniz olmasın. İnşallah barajlarımızın dolmasını konuşuruz sadece. 7 milyon metreküpe yakın barajlarımız suyu topladı. Avrupa Yakasın'da olmuş olması da bizim için sevindirici.

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