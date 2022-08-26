HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağanak yağış İzmir'i esir aldı! Dere taştı, yollar göle döndü...

Sağanak yağış İzmir'i esir aldı! Dere taştı, yollar göle döndü...

26.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyarıları sonrası İzmir'de beklenen yağış kentte etkili oldu. Kuvvetli sağanak yağış sonrası Yunusemre Deresi ve rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

Sağanak yağış İzmir'i esir aldı! Dere taştı, yollar göle döndü...

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından İzmir'de beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu. Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu. (DHA)

8af4cba92c2ba373dd334c8382ce8116

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa ettiMüstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa etti
Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'
Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldiBakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi
Anahtar Kelimeler:
İzmir sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

İlginizi Çekebilir

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.