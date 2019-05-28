HABER

Sağanak yağışlar Çin’in güneyini tahrip etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Çin’de hafta sonu başlayan sağanak yağışlar okullar ve hastanelerin kapatılmasına, uçuşların durmasına ve büyük şehirlerin sular altında kalmasına neden oldu.

Çin’de hafta sonu başlayan sağanak yağışlar okullar ve hastanelerin kapatılmasına, uçuşların durmasına ve büyük şehirlerin sular altında kalmasına neden oldu. Kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Guangxi Zhuang özerk bölgesinde Guilin şehrine bağlı Ziuyan bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle toprak kaymalarına neden oldu ve caddeleri su bastı. Kurtarma ekipleri bölgede kaybolan 4 kişiyi arıyor.
Nanning, Jingxi ve Hechi şehirleri ve Luocheng ilçesinde caddeleri su bastı ve çok sayıda araç zarar gördü. Luocheng ilçesindeki bazı kasabaların otoyolla bağlantıları kesildi. Jingxi şehrinde birinci katı sular altında kalan bir hastanede bütün operasyonlar durduruldu ve kötü hava koşulları nedeniyle okullara yarım gün ara verildi.
Sel basan şehirlerin yerel yönetimleri dün hükümet dairelerini ve yerel sakinleri selle mücadele ve kayıpları önlemek ve ekonomik kayıpları en aza indirmek için önlemler almaya çağıran kırmızı bir uyarı yayınladı.
Guangdong eyaletinin Shenzhen, Zhuhai, Taishan, Zhongshan ve Jiangmen bölgelerinde okullar şiddetli yağış ve sel yüzünden dün tatil edildi.
Zhuhai şehrinde itfaiyeciler lastik botlar ile yaşlı ve çocukları tahliye etti. Hatta kurtarma çalışmaları için plastik lavabolar bile kullanıldı. Yerel makamlar, bazı caddelerde suyun yüksekliğinin 150 santimetreye kadar ulaştığını bildirdi.
Zhuhai havaalanında on sekiz uçuş dün iptal edildi, birçok yolcu havaalanında mahsur kaldı. Zhuhai’yi büyük adalara bağlayan tüm feribot seferleri de iptal edildi.
Guangdong Meteoroloji Gözlemevi, eyalette bugün ve yarın sağanak yağışın yeniden etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Takla atan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralıTakla atan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralı
PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyorPKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.