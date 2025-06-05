Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar yayınlandı: Cinsel performans etkili bu çikolataya dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı uyardı: İlaç tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha ortaya çıkardı. Cinsel performans etkili olarak piyasaya sürülen, “Diblong Ginseng Chocolate (For Men)” adlı 16 gramlık bitkisel karışımlı çikolata ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.

CİNSEL GÜÇ ETKİLİ ÇİKOLATADA, İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

Bakanlığın yaptığı incelemelerde, Diblong markalı çikolatanın içeriğinde ilaç etken maddesi olduğu belirlendi. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesi 6’ncı fıkrası uyarınca, halk sağlığını tehlikeye atan bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaların kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesi de bu tür ürünlerin firma adı, ürün adı, markası ve seri numarasıyla birlikte açıklanmasını zorunlu kılıyor.

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELERE DİKKAT!

Bakanlık, gıda ürünlerinde sağlığa zararlı maddelerin kullanımına dikkat çekti. Özellikle tekstil boyası, ilaç etken maddesi gibi yabancı maddelerin gıdalarda kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bakanlık, vatandaşların bu tür ürünleri tüketmemesi ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirim yapması gerektiğini vurguladı.

BAKANLIĞIN SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA

"Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Örneğin : Tekstil boyasının gıdada kullanılması, gıdaya ilaç etken maddesi katılması vb.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."